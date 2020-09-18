МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Группа ИСТ Александра Несиса продала 19 миллионов акций компании Polymetal, что составляет около 4% капитала золотодобытчика, по цене 18 фунтов стерлингов за акцию, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

В общей сложности пакет продан за 342 миллиона фунтов. Организатором сделки в форме ускоренного сбора заявок выступила BofA Securities.

Торги акциями Polymetal на Лондонской бирже закрылись в четверг на отметке 18,81 фунта. Таким образом, сделка прошла с дисконтом к рыночной цене 4,3%.

Это уже не первая сделка по продаже доли Polymetal в этом году. Так, на прошлой неделе банк "Открытие" продал долю в 3,4% в компании по цене 1,9 тысячи рублей за бумагу.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — компания РФ, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2019 году компания увеличила производство золота на 8%, до 1,3 миллиона унций, серебра — сократила на 15%, до 21,6 миллиона унций.

До продажи пакета группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежало порядка 28% акций компании.