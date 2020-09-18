МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год в 3,7-4,2%, на 2021 год — 3,5-4%, следует из пресс-релиза регулятора.

"По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", — сообщил ЦБ. Банк России оставил ключевую ставку без изменений

"Сохраняющееся отклонение экономики вниз от потенциала создает дезинфляционное давление. Вместе с тем ранее принятые решения о существенном снижении ключевой ставки и проводимая мягкая денежно-кредитная политика ограничивают риски значительного отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году", — поясняет регулятор.

Банк России отмечает, что инфляционные ожидания населения и предприятий в России остаются на повышенном уровне, при этом ожидания профессиональных аналитиков на середину следующего года — ниже 4%, что отражает преобладание дезинфляционных факторов. "На более длинном горизонте их ожидания заякорены вблизи 4%", — говорится в сообщении.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

В июне на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции ЦБ впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых. В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 4,25%.

ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД

Годовая инфляция в РФ на 14 сентября ускорилась до 3,7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.

"В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (после 3,4% в июле), и, по оценке на 14 сентября, она составила 3,7%", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в последние месяцы темпы роста цен в целом складываются несколько выше ожиданий Банка России. "Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков", — пояснил ЦБ.

"Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне. Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции на середину следующего года несколько ниже 4%, что отражает преобладание дезинфляционных факторов. На более длинном горизонте их ожидания заякорены вблизи 4%", — добавили в ЦБ.