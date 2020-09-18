МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной признан аварийным и будет ремонтироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

"Белый дом признан аварийный и будет ремонтироваться", — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что к настоящему времени те инженерные системы, которые используются с 1978 года — с момента ввода в объекта эксплуатацию — имеют существенный процент износа, они технически и морально устарели.

"Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования", — пояснили в кабмине.