МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит запрет на ввоз томатов и перцев из Гродненской и Гомельской областей Белоруссии из-за выявления вируса мозаики пепино, говорится в сообщении ведомства.

"В целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса на территории России, Россельхознадзор с 18 сентября ввел запрет на ввоз томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Гомельской и Гродненской областях Республики Беларусь, до урегулирования ситуации и обеспечения проведения исследований продукции на отсутствие вируса со стороны белорусского компетентного ведомства", — сообщается в пресс-релизе.

Ограничения введены на основании Международной конвенции по карантину и защите растений и федерального закона "О карантине растений". Карантинный для России объект выявлен при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, ввезенных в сопровождении фитосанитарных сертификатов Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

Основным экономически значимым растением-хозяином вируса является томат, а также культуры семейства пасленовых. Он очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий и сборе урожая, а потери связаны со снижением товарных качеств — например, уменьшением размера плодов томата, неравномерным созреванием, развитием мраморности и пятнистости. Вирус мозаики пепино может широко распространиться на территории России и нанести значительный экономический ущерб производству томатов, говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. Между тем, учитывая серьезную вредоносность указанных вирусов для тепличного овощеводства страны, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении отсутствия этих вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров.

"Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами", — указывается в сообщении.