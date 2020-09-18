МОСКВА, 18 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 CNY Китай — Базовая кредитная ставка НБК /Национального бюро статистики Китая/ 3,85%  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август) 0,4%  
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
21-25 сент RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Лензолото — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2020, в заочной форме, голосование по крупной сделке с заинтересованностью)    

 

 