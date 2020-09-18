МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Акционеры группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 25,561 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщалось в решении совета директоров, учитывая, что компания владеет 2 миллионами 135 тысячами 313 собственных GDR (5 GDR эквивалентны 1 акции), которые будут исключены из распределения дивидендов, компания выплатит 0,95 доллара на акцию или 0,19 доллара на GDR.

Дивидендная политика "Русагро" предполагает выплату дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО и осуществление выплат дважды в год — по итогам каждого полугодия.

Финальные дивиденды компании за 2019 год составили 2,849 миллиарда рублей (43,05 миллиона долларов), общая сумма выплат за прошлый год с учетом промежуточных дивидендов (которые составили 1,684 миллиарда рублей) — 4,533 миллиарда рублей (68,605 миллиона долларов).

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.