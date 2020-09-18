МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 78,9 пункта с уровня августа в 74,1 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на отметке в 75 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в сентябре, по предварительной оценке, поднялся до 87,5 пункта с 82,9 пункта в августе, а индекс экономических ожиданий — до 73,3 с 68,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.