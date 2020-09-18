МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Издание Forbes составило рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов.
Лидирует в нем депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, возглавляющий предприятие по добыче краба. Его доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.
На втором месте — депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок (5,5 млрд рублей), на третьем — депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков (5,1 млрд рублей).
Издание отмечает, что половина участников нынешнего рейтинга в прошлогоднем списке отсутствовала.
В первой десятке — еще трое новичков:
- председатель Мосгордумы Алексей Шапошников;
- глава агромолочного комбината "Рязанский" Станислав Подоль
- бывший подшипниковый магнат Олег Савченко.
Суммарный доход участников рейтинга составил 65,8 млрд рублей, что на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года.
https://1prime.ru/News/20200918/832045573.html