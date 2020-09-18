МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Издание Forbes составило рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов.

Лидирует в нем депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, возглавляющий предприятие по добыче краба. Его доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.

На втором месте — депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок (5,5 млрд рублей), на третьем — депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков (5,1 млрд рублей).

Издание отмечает, что половина участников нынешнего рейтинга в прошлогоднем списке отсутствовала.

В первой десятке — еще трое новичков:

председатель Мосгордумы Алексей Шапошников;

глава агромолочного комбината "Рязанский" Станислав Подоль

бывший подшипниковый магнат Олег Савченко.

Суммарный доход участников рейтинга составил 65,8 млрд рублей, что на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года.