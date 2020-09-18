МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Объем выплаченных дивидендов за прошлый год российскими компаниями, торгующимися на Московской бирже, может превысить показатели предшествовавшего года примерно на 10% и стать крупнейшим, при этом не стоит ожидать дальнейшего обновления рекордов в дивидендах по итогам текущего года, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

По оценкам экспертов, весенний коронавирус незначительно повлиял на решения эмитентов относительно выплат дивидендов и их размера, большинство российских компаний принимали решения исходя из утвержденной дивидендной политики. Но уже в следующем году объем дивидендов — за текущий год — снизится, хотя у некоторых компаний и останется намного выше, чем у их коллег на зарубежных рынках, полагают они.

РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Фактически в период с апреля по начала августа уже выплачены рекордные 2,7 триллиона рублей, что учитывает годовые и промежуточные дивиденды, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. А с учетом выплат Сбербанка, ожидающихся позднее в сентябре, всего объем дивидендов составит 3,2 триллиона рублей, что превышает объем всех таких выплат за 2018 год на 7%, добавляет он.

"Наши расчеты учитывают только 50 самых крупных компаний, которые публично торгуются на Московской бирже. Данный рекорд станет значимым, учитывая, что 2019 год — последний прибыльный перед падением 2020 года, поэтому дивиденды за 2020 год в 2021 году будут существенно скромнее. Средняя дивидендная доходность по итогам 2019 года, включая промежуточные, составила рекордные 9%", — говорит аналитик.

По итогам 2018 года (в 2019 году) компании выплатили порядка 2,5 триллиона рублей дивидендов, и по итогам 2019 года они были на 10% больше, также указывает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Влияние коронавируса на размер дивидендов, выплаченных по итогам 2019 года, было не столь значительным, большинство компаний продолжили придерживаться своей дивидендной политики, поясняет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев.

"Были отдельные истории, когда компании либо снизили дивиденды относительно ожидаемых значений (ВТБ, ЛСР, "Детский мир"), либо вовсе отказались от выплат ("Аэрофлот", "ВСМПО-Ависма", En+, банк "Санкт-Петербург"). Однако в целом финансовые результаты большинства российских компаний в 2019 году были сильными, а влияние сокращения или отказа перечисленных эмитентов от выплат на общую дивидендную массу — не столь значительным", — добавляет аналитик.

Можно сказать, что большее влияние на размер выплат оказали другие факторы, нежели пандемия коронавируса, обращает внимание он. К примеру, "Газпром" снизил размер дивидендов к уровню прошлого года на фоне теплой зимы и падения цен на газ, "Алроса" — под влиянием проблем в индийском гранильном сегменте, "Сургутнефтегаз" — из-за отрицательных курсовых переоценок, отмечает Пучкарев.

Доля нефтегазового сектора в общих выплатах традиционно остается самой значительной (в том числе по объему ближайших выплат), в этом году она увеличится до 67%, если из общих выплат исключить финансовый сектор, а если учитывать выплаты Сбербанка, то доля составит 53%, отмечает Луцко. А в прошлом году на нефтегазовый и финансовый сектор пришлись 43% всех выплат за 2018 год, напоминает он.

Также важно отметить, что по сравнению с прошлым годом заметно сократились выплаты от металлургических компаний, доля которых в прошлом году составляла 20%, а сейчас — 11%. Металлургический сектор в большей степени отразил в своей дивидендной политике операционные издержки из-за коронавируса, хотя нефтяной сектор пострадал существенно больше исходя из динамики текущего года. Если же брать ближайшие дивиденды, то в число аутсайдеров по динамике выплат год-к-году войдут НЛМК, "Алроса" и "Северсталь", уточняет эксперт.

КАКИЕ ДИВИДЕНДЫ ОЖИДАТЬ ЗА 2020 ГОД?

По итогам 2020 года дивиденды могут быть на 20-25% ниже нынешнего рекорда, что, конечно, по большей части обусловлено ситуацией с коронавирусом и существенным снижением цен на нефть, и нефтяной сектор может стать основным пострадавшим сектором с точки зрения сокращения выплат, считает Харин.

"Также дивиденды может сократить финансовый сектор, что обусловлено необходимостью сформировать больше капитала в случае второй волны коронавируса, а также компенсировать текущие списания", — добавляет он.

Влияние пандемии на дивиденды российских компаний должно быть более заметным в промежуточных выплатах в 2020 году и в дивидендный сезон 2021 года, также указывает Пучкарев.

"Например, по итогам первого полугодия "Роснефть" отчиталась об убытках — если компания продолжит придерживаться практики выплат 50% от чистой прибыли по МСФО, то дивидендов за первое полугодие 2020 года не будет. Под давлением дивиденды "Лукойла", "Газпром нефти", "Татнефти". По итогам 2020 года сложно ожидать роста выплат от ВТБ, Сбербанка. "Аэрофлоту" в 2021 году, вероятно, вновь придется отказаться от выплаты дивидендов", — предполагает он.

Луцко также обращает внимание, что в России объем дивидендных выплат и доходность продолжают обновлять максимумы, пока в остальном мире показатели резко снижаются — в основном на развитых рынках, в частности в США и Европе, где начались выплаты за первый квартал 2020 года и расчеты по будущим периодам.

Согласно оценкам крупного международного фонда Janus Henderson (расчеты которого охватывают 1,2 тысячи крупнейших компаний), которые приводит аналитик, при оптимистичном сценарии мировые дивидендные выплаты за текущий год упадут на 15%, до 1,21 триллиона долларов, при пессимистичном — на 35%, до 933 миллиардов, отмечает он.

Луцко оценивает такое возможное снижение примерно посередине – на 20%, до 1,18 триллиона долларов. Доля России с учетом Сбербанка в структуре мировых выплат составит порядка 4,5%, а основной объем, или 36% выплат, приходится на рынок США, заключает он.