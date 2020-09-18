ЛОНДОН, 18 сен /ПРАЙМ/, Мария Табак. Юрист Амаль Клуни отказалась от должности спецпосланника министра иностранных дел Великобритании по свободе СМИ из-за скандального законопроекта о внутреннем рынке, на днях внесенного правительством в парламент.

Законопроект, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и — в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) — международному праву. Задача законодательной инициативы — обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В законопроекте прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле.

"Достоин сожаления тот факт, что Великобритания говорит о своем намерении нарушить международный договор, подписанный премьер-министром менее чем год назад. Для меня как для спецпосланника стало невозможным призывать другие государства уважать и выполнять международные обязательства, когда Великобритания объявляет, что сама не намерена это делать", — говорится в заявлении юриста, являющейся также супругой знаменитого голливудского актера и режиссера Джорджа Клуни.

Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако начиная с 2021 года к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.

Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого Джонсона, в частности его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.