ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп обвинил оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена и администрацию своего предшественника Барака Обамы в "опустошении" Пуэрто-Рико и объявил о выделении помощи и возвращении туда фармацевтических производств.

"Сегодня моя администрация выделяет крупнейший в истории пакет экстренной помощи на восстановление электросетей Пуэрто-Рико и образовательной системы. Мы выделяем 13 миллиардов долларов на постоянный ремонт и замену тысяч миль линий электропередачи и дистрибуции, это надо было сделать много лет назад. Это было даже до шторма ("Мария"). Это было просто старение", — сказал он в пятницу журналистам.

Кроме того, администрация планирует превратить остров в центр фармацевтического производства.

"Мы также приведем обратно очень-очень большой объем медицинского и фармацевтического производства на уровне, который был мало где. Многие из них покинули Пуэрто-Рико, и мы собираемся вернуть их. Особенно сейчас, когда мы будем делать акцент на производстве собственной продукции", — сказал президент.

По его словам, возвращать будут бизнес "из разных частей мира" и даже на более высоком уровне, который когда-то там был.

Остров, по словам Трампа, опустошил в том числе Джо Байден, который в 1996 году, будучи сенатором, голосовал за отмену налоговых послаблений, которые позволили бы Пуэрто-Рико стать "ведущим игроком в мировом фармацевтическом производстве". После этого у фармкомпаний "не осталось стимулов оставаться там", большая часть из которых перевела производство в Китай, сказал Трамп.

Уход компаний с острова, по словам Трампа, привел к зависимости США от иностранных производителей лекарств, что уже является угрозой национальной безопасности.

"Вот что произошло. Это было сделано с голосом Байдена. Это было даже до администрации Обамы… Но потом пришел Обама, и стало хуже. Так что для народа Пуэрто-Рико они были бедствием. И я должен сказать в самом хорошем и уважительном ключе, что я – лучшее, что случалось с Пуэрто-Рико. Никто даже близко не сравнится", — добавил он.

Его администрация, продолжил он, сделала для острова гораздо больше. Это выражается в восстановлении работоспособности электросетей и системы водоснабжения после урагана, поставках еды и воды, создании запасов продовольствия и питья на случай стихийных бедствий. При этом он отверг предположение журналистов, что нынешняя помощь как-то связана с предстоящими выборами.