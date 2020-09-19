МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Канада свернула переговоры о свободной торговле с Китаем, заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань в интервью газете Globe and Mail.

"Я не увижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения в настоящее время. Китай 2020 года не тот Китай, который был в 2016 году. Все инициативы и политика, которые велись в то время, должны быть пересмотрены. Мы смотрим на все это через призму Китая 2020 года", — сообщил Шампань.

В сентябре 2016 года Китай и Канада начали предварительные переговоры о создании зоны свободной торговли между странами, однако они были осложнены дипломатическими проблемами. Финансовый директор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу. Прокуратура Китая позднее предъявила им официальные обвинения в шпионаже.