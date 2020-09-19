ВАШИНГТОН, 19 сен /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что TikTok вызывает серьезную обеспокоенность, но действия его соперника-республиканца, нынешнего американского лидера Дональда Трампа, беспокоят даже больше.

"Я думаю, что этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность, что у китайского TikTok есть доступ к сотням миллионов, больше ста миллионов молодых людей, в основном в США. Это вызывает озабоченность. Но что меня беспокоит еще больше — это то, что делает Трамп, и то, как он это делает", — сказал Байден журналистам в Миннесоте.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

В пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, и в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.