МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.

"Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью", — говорится в сообщении.

В пресс-службе группы компаний S7 РИА Новости подтвердили, что в структуре холдинга существует такой центр.

Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома "Морской старт".

С 2014 года, после событий на Украине, космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "Роскосмос" приступил к разработке ракеты "Феникс" (сейчас называется "Союз-5", или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".

Сейчас именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется на 2023 год. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию.