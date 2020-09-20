ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. В воскресенье в США вступает в силу запрет на скачивание популярных китайских приложений TikTok и WeChat.

Министерство торговли США вводит также запрет на платежи через приложение WeChat и в целом серьезно ограничивает его работу на территории страны. Если до 12 ноября TikTok не удастся решить проблемы, которые в США связывают с национальной безопасностью, то и это приложение попадёт под запрет на использование.

Предполагается, что с воскресенья компании Apple и Google должны будут удалить приложения из своих магазинов и они перестанут быть доступны для новых потенциальных пользователей. Косвенно эта мера коснётся и тех, кто уже ими пользуется, поскольку больше не будут доступны обновления.

Если до 12 ноября проблемы вокруг TikTok и WeChat будут решены, то запрет будет снят.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает.

Пользователями TikTok в США являются порядка 100 миллионов человек. WeChat в США не настолько популярен по сравнению с TikTok — его активными пользователями являются около 19 миллионов человек.

МНОГО "ХОРОШИХ ОПЦИЙ"?

В августе президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы о "борьбе" с TikTok и WeChat, в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Весь месяц шли интенсивные переговоры, какая компания и на каких условиях может купить бизнес TikTok в США, среди самых сильных претендентов были Microsoft, Walmart и Oracle.

По информации источников в СМИ, Oracle и ByteDance планировали создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle стала бы миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным. В случае достижения сделки ByteDance планировала выйти с TikTok Global на IPO, кроме того такая сделка позволила бы создать порядка двадцати тысяч новых рабочих мест в США. ByteDance была даже готова предоставить Oracle доступ к исходному коду и программному обеспечению приложения, чтобы проверить его на предмет передачи данных пользователей властям КНР. Однако, похоже, что президенту Трампу, который должен одобрить любую сделку с TikTok, не понравилось, что китайская ByteDance будет владеть контрольным пакетом акций.

"Концептуально мне это не нравится", — сказал он.

Но в пятницу президент объявил, что сделка с TikTok может случиться "очень скоро", потому что есть "замечательные опции, которые могут порадовать очень много людей, но нам нужна абсолютная безопасность".

"Я не сделаю ничего, чтобы поставило бы под угрозу нашу безопасность", — заявил Трамп.

TIKTOK ИЩЕТ ПОДДЕРЖКИ У ИНДУСТРИИ И В СУДЕ

Китай выступил резко против действий США в отношении популярных китайских приложений: Пекин призвал Вашингтон немедленно отказаться от травли и подобных ошибочных действий. В министерстве коммерции КНР подчеркнули, что шаги американских властей "наносят серьёзный ущерб законным правам и интересам компаний", а необоснованная "охота" на ByteDance и Tencent "подрывает доверие международных инвесторов к инвестиционной среде в США".

Китайская ByteDance намерена защищаться в суде. По информации агентства Блумберг, компания в пятницу вечером обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации Трампа о запрете приложении. Компания утверждает, что своими действиями Трамп превысил полномочия и ввёл запрет по политическим причинам, а не для предотвращения "необычной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к конституции, считают истцы.

Кроме того, TikTok ищет поддержки среди технологических гигантов в США. Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас призвала Facebook и Instagram поддержать намерение приложения оспорить решение американских властей о запрете TikTok на территории США.

"Мы согласны с тем, что такой запрет нанесёт вред всей отрасли. Приглашаем Facebook и Instagram публично присоединиться к нам и поддержать наш судебный процесс", — написала она в соцсетях.

Эксперт в области кибербезопасности, юрист консалтинговой фирмы Kohrman Jackson&Krantz Марк Реш полагает, что администрации США стоит готовиться не только к искам от компании, но и от конечных пользователей приложений, чьи интересы оказались ущемлены.

"В любом случае решение Трампа негативно отразится на конечных пользователях, потому что в конечном счёте TikTok грозит быть закрытым, у пользователей может больше не оказаться этой платформы. Многие, кто пользуются TikTok, не достигли совершеннолетия для того, чтобы голосовать. Но их родители — избиратели. И я думаю, что можно ждать волны негодования от пользователей, которым отказывают в использовании платформы, которую они выбрали", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, юрист раскритиковал аргументы, которые используют власти США в отношении TikTok, сравнив ситуацию с санкциями, которые Вашингтон ввёл против другой китайской технологической компании, которую администрация обвиняет в слежке за клиентами — Huawei.

"Фундаментальное отличие состоит в том, что телекоммуникационные компании и их технологии — это одно, и совершенно другое — платформа социальной сети. Сети 5G Huawei и их устройства, приборы являются частью телекоммуникационной системы. Президент Трамп может объявить, что создание Huawei сетей 5G в США представляет угрозу для национальной безопасности. Но соцсеть, где люди делятся видео, не может представлять собой такую же угрозу для нацбезопасности. Это большая разница", — считает Реш.

Он также усомнился, что президент сможет представить в суд доказательства того, что TikTok действительно является угрозой и передаёт данные пользователей властям КНР.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.