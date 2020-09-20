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ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп одобрил покупку приложения TikTok корпорацией Oracle.

"Я благословил сделку… Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно", — сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что в сделке сможет участвовать американский ритейлер Walmart.

"Концептуально это прекрасная сделка для Америки", — заявил Трамп. Он добавил, что новая компания, владеющая приложением, будет базироваться в Техасе.

Он также заявил, что в рамках сделки будет сделано пожертвование в 5 миллиардов долларов на образование. Ранее Трамп настаивал, чтобы властям США досталась "доля" от покупки.