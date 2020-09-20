ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября, говорится в заявлении министерства.

Решение принято "в свете позитивного развития событий" и по поручению президента Дональда Трампа, говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что "благословляет" покупку TikTok американской корпорацией Oracle с возможным участием ритейлера Walmart. Трамп заявил также, что в рамках сделки 5 миллиардов долларов будут пожертвованы на образовательные программы.