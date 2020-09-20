МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/. Китайский сервис TikTok выразил удовлетворение решением властей США по одобрению сотрудничества с американскими компаниями и подтвердил будущую совместную работу с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку приложения TikTok корпорацией Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать американский ритейлер Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.

"Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США … мы в восторге от того, что мы сможем продолжить служить нашему многообразному и креативному сообществу", — говорится в заявлении TikTok, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что Oracle станет техническим партнером TikTok, в том числе будет отвечать за безопасность данных американских пользователей, а с Walmart сервис намерен вести коммерческое сотрудничество. Сервис TikTok планирует создать около 25 тысяч рабочих мест в США.

"В рамках этого проекта Oracle станет нашим надежным поставщиком технологий, ответственным за хранение всех данных пользователей в США и обеспечение безопасности связанных компьютерных систем, чтобы обеспечить полное соблюдение требований национальной безопасности США. Сейчас мы работаем с Walmart над коммерческим сотрудничеством", — говорится в сообщении сервиса.

В заявлении сервиса также отмечается, что команда TikTok постоянно работает над предоставлением безопасной и всеобъемлющей платформы различным пользователям.

Ранее в пятницу власти США заявляли о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября.