МИНСК, 20 сен /ПРАЙМ/. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран.

"Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже – посмотрим, но работа ведется", — сказал Рапота в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

По его словам, "заверение было достаточно четкое, что они эту проблему решат". "На последнем заседании министерств было дано обещание все-таки до конца этого года этот вопрос решить", — подчеркнул госсекретарь.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.

В четверг состоялась совместная видеоконференция министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии представителей антимонопольных органов, Постоянного комитета Союзного государства, дипломатов, а также операторов электросвязи по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства. Решено, что Белоруссия и РФ продолжат переговоры по отмене роуминга 25 сентября в формате видеоконференции.