МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские онлайн-сервисы заказа такси подготовили поправки к законопроекту о регулировании деятельности такси, среди которых – исключение возможности госрегулирования тарифов на таксомоторные перевозки, говорится в протоколе встречи представителей такси-агрегаторов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились РИА Новости.

В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР) внесли в Госдуму проект закона "О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси".

Как говорится в протоколе, представители агрегаторов договорились создать рабочую группу, а также сформулировать и направить в комитет Госдумы по транспорту и строительству текст поправок в законопроект на базе согласованных общих подходов. В пресс-службе РСПП подтвердили подлинность протокола и сообщили, что предложенные агрегаторами поправки в понедельник-вторник будут направлены в Госдуму.

"Участники рабочей группы считают необходимым отразить в указанном законопроекте консолидированное мнение большинства профучастников отрасли по следующим вопросам: исключить возможность ограничения рыночного ценообразования, а также введения любых механизмов, допускающих введение регулируемых тарифов на услуги по таксомоторным перевозкам", — говорится, в частности, в протоколе.

Кроме того, такси-агрегаторы предлагают отказаться от предложенного в законопроекте введения ограничений на количество транспортных средств, используемых для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в регионах. "Возможность государственного регулирования тарифов на перевозку такси, введение механизма квотирования количества разрешений в регионах окажут негативное воздействие на рынок. Данные нормы не позволят решить стоящие перед отраслью проблемы, приведут к снижению для потребителей уровня доступности поездок и ухудшению качества и снижению уровня безопасности поездок. В результате дальнейшее развитие рынка не только будет затруднено, но и ранее достигнутые показатели модернизации и "обеления" рынка будут потеряны", — предупреждают участники рынка.

Помимо этого, в законопроекте предлагается предусмотреть возможность осуществления деятельности в качестве водителя легкового такси самозанятыми, получившими соответствующие разрешения. При этом предлагается позволить самозанятым самостоятельно оформлять разрешения на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и багажа легковым такси, а также приравнять их к статусу индивидуального предпринимателя в части устанавливаемых законопроектом прав, обязанностей и ответственности.

Также агрегаторы предлагают предусмотреть возможность использования программного обеспечения для смартфонов или бортовых систем автомобиля для фиксации параметров поездки, а также для контроля состояния транспортного средства и водителя. "Сервисы онлайн-заказа такси выражают готовность приступить к разработке и тестированию данных систем на добровольном основании в рамках отраслевых договоренностей", — говорится в протоколе.

Кроме того, агрегаторы считают чрезмерным содержащееся в законопроекте требование о получении разрешения сервисом онлайн-заказа такси для начала работы в каждом субъекте. "Убеждены, что работа сервисов заказа такси должна носить уведомительный порядок", — говорится в протоколе.

Агрегаторы также считают важным закрепить возможность использования участниками рынка цифровых технологий для контроля состояния водителя, транспортного средства, ведения путевых листов (дистанционные медицинские осмотры, новые цифровые форматы технического осмотра ТС, электронные путевые листы, другое).