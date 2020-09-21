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КОММЕРСАНТ

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— Сложные калийные одобрения — Рост доли "Уралхима" в "Уралкалии" задерживает ФАС — "Уралхим" должен в ближайшие две недели увеличить свою долю в "Уралкалии" с 46% до 75%.

— Так не называемая реновация — В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости — Местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья — об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой сенаторов и депутатов.

— На ископаемые есть что накопать — Росгеология привлекла к конфликту с Роснедрами прокуроров — Госкомпания жалуется, что ведомство не позволяет ей получать участки по заявительному принципу.

— Так дело не поедет — В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси — Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22–23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.

— Прибеднились на миллион — Число бедных в РФ в 2020 году выросло меньше ожидаемого — По оценкам Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года в РФ за чертой бедности проживало 19,6 млн человек — почти на миллион больше, чем в январе—марте и год назад.

— Станки подождут — В последний месяц лета экономика предпочла отдых поиску новой работы — Очередная публикация данных макроэкономической статистики Росстата за август 2020 года указывает на разнонаправленную динамику показателей, характеризующих частное потребление и деловую активность.

— Белорусский транзит тормозит — Доставка европейских грузов в РФ становится медленнее или дороже — Призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границу страны с Литвой и Польшей пока привел лишь к усиленным досмотрам грузов, но срок срыва поставки европейских грузов в РФ через Белоруссию уже доходит до пяти дней, говорят опрошенные участники рынка.

— Госдуме дадут три дня — Многодневное голосование выходит на федеральный уровень — "День тишины" (последние сутки перед голосованием, когда запрещена агитация) на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг, сообщил близкий к администрации президента источник.

— Тысяча томов не убедила Мосгорсуд — Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов — Как стало известно, Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.

— "Если Россия не примет наше предложение до выборов, то цена за вход повысится" — Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями — Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.

— Минпромторг правит балл — Судостроители получили новые правила по локализации — Минпромторг скорректировал новую балльную систему локализации судостроения.

— Стартапы поставят на учет — Минэкономики займется новым IT-реестром — Минэкономики планирует создать и вести новый государственный реестр с информацией о деятельности IT-стартапов.

— Депозит вручат курьеру — Маркетплейс биржи не дождался биометрии — Финансовый супермаркет, созданный Московской биржей и названный "Финуслуги", открывается для широкого круга граждан с октября.

— Бизнес-карты раскинут шире — Банки тестируют новые сервисы от MasterCard — MasterCard собирается расширить возможности российских банков при проведении переводов между юрлицами (B2B-переводы) с использованием бизнес-карт.

— ВЭБ.РФ завершил "Русские сезоны" — Отель выкупил бывший топ-менеджер "Газпрома" — ВЭБ.РФ удалось реализовать недвижимость одного из проблемных "олимпийских" должников.

— Иски прилетели в дом Майкова — Памятник архитектуры стал предметом спора — Продажи памятников архитектуры, находящихся в федеральной собственности, сопровождаются скандалами.

— "Сибагро" берет добавку свинины — Компания может купить мясной бизнес "Арианта" — На российском рынке свинины готовится крупная сделка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российские операторы могут лишиться возможности строить сети 5G — Для этого нет отечественного оборудования — Операторы смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

— Кремль может сократить число губернаторских отставок в ближайший год — Это связано с проведением выборов в Госдуму-2021 и выборами в 39 законодательных собраний — Губернаторских отставок этой осенью и весной следующего года, скорее всего, будет мало.

— Умерла старейший член Верховного суда США — Это может оказать влияние на выборы президента — 8 августа в США в возрасте 87 лет скончалась старейшая судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

— На восстановление российской экономики потребуется три года — Эксперты назвали "леопардов", разгоняющих экономику, и "улиток", которые ее тормозят — Не менее трех лет понадобится российской экономике, чтобы полностью оправиться от коронакризиса.

— Ипотека тормозить не собирается — Москва лидирует по объему выдачи льготной ипотеки: за месяц он вырос в 1,5 раза — В августе темпы выдачи ипотеки в России слегка замедлились по сравнению с июльскими показателями, но результаты последних двух месяцев лета остаются рекордными.

— Почти каждый седьмой россиянин оказался за чертой бедности — Количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 миллионам — Во II квартале текущего года количество граждан, чей доход оказался ниже прожиточного минимума (11 468 рублей), выросло на 1,3 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,9 миллиона человек, сообщил Росстат.

— Трамп благословил продажу TikTok компании Oracle — Стороны должны достичь соглашения до 27 сентября — Судьба китайской соцсети TikTok на рынке в США, кажется, решена.

— "Вычет должен быть как кэшбэк" — Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина – о потенциале упрощенного порядка налоговых вычетов — Минфин готовится упростить механизм получения гражданами налоговых вычетов.

— Две трети регионов могут ужесточить требования к барам в домах — Это приведет к закрытию как минимум 10 000 заведений по всей стране — 5 мая 2020 года вступили в силу поправки в федеральный закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которым в жилых домах и на прилегающих территориях запрещено открывать точки общепита с площадью зала обслуживания менее 20 квадратных метров.

— Правительство расширит программу кэшбэка за туры по России — В нее включат поездки в санатории, а максимальный размер выплат увеличат до 50 000 рублей — Правительство намерено продлить и расширить программу кэшбэка за турпоездки по России.

— Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости — Центробанк отказался от покупки бизнес-центра "Оружейный" — Центробанк не будет покупать бизнес-центр "Оружейный", расположенный недалеко от станции метро "Маяковская".

— Власти облегчили строительство жилья в шумовых зонах "Шереметьево" и "Внуково" — Огромные территории рядом с аэропортами выведены из-под контроля Роспотребнадзора.

— Политика ЦБ приносит прибыль брокерам — Благодаря низким ставкам брокерские компании планируют удвоить прибыль — Брокерские компании значительно улучшат основные показатели деятельности в 2020 и 2021 годах вследствие роста объема биржевых торгов.

— Как гасить долги, тратя деньги в магазинах — Сервис "Скрепка" переводит кэшбэк кредиторам — Во втором раунде инвестиций "Скрепка" привлекла $1,5 миллиона от швейцарского фонда Fundwizer Holding AG и его председателя правления – бывшего первого вице-президента ТНК Иосифа Бакалейника.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Открыто на учет — Вадим Яковенко: Все государственное имущество будет оцифровано — Росимущество в 2020 году перешло из ведения минэкономразвития в ведение минфина.

— Генпрокурор переходит в защиту — Игорь Краснов после первого личного приема граждан рассказал об изменениях в работе надзорного ведомства — Свой первый очный прием граждан и бизнесменов с момента начала пандемии Генеральный прокурор Игорь Краснов провел в Калининграде.

— Приемное счастье — Постановление правительства об усыновлении детей иностранцами — Постановление правительства РФ №1396 "О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением".

— Паузу можно выдержать — Банк России пока перестал снижать ключевую ставку — Банк России сделал паузу более чем в годовом цикле снижения ключевой ставки.

— Аварии подорожали — Цена запчастей выросла, вырастет ли цена ОСАГО?— 20 сентября в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости восстановительного ремонта и автозапчастей.

— Идти в "Авангарде" — Владимир Путин: Россия впервые в новейшей истории обладает самым совершенным оружием — Разработка гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" сопоставима с ядерным и ракетным проектом СССР, которые осуществили Курчатов и Королев, заявил президент Владимир Путин в беседе с выдающимся конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.

— Перемена мест — В Совет Федерации придут около 20 новых сенаторов — После Единого дня голосования избранные губернаторы и заксобрания делегируют в Совфед новых сенаторов или подтверждают полномочия прежних.

— Фантастам такое в голову не приходит — Герберт Ефремов в интервью рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире — О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного конструктор ракетной и космической техники Герберт Ефремов узнал накануне видеоконференции с президентом.

— Ориентир для соцподдержки — Утвержден прожиточный минимум на второй квартал 2020 года — Прожиточный минимум на II квартал 2020 года на душу населения по России установлен в размере 11 468 рублей.

— Ближе к земле — Михаил Мишустин обсудил с главой Счетной палаты проект бюджета — Подготовка проекта федерального бюджета на 2021-2023 стала предметом обсуждения в ходе рабочей встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

— Рейс прибыл — Восстанавливается сообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией — В понедельник, 21 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией.

— Тайну защитят рублем — Штрафы за разглашение персональных данных могут вырасти в разы — Штрафы за разглашение персональных данных предлагают поднять до 50 тысяч рублей — законопроект об этом внесли в Госдуму глава комитета по безопасности Василий Пискарев и первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

— С голубем в руках — "Юридическая консультация" победила в программе "Лучшие социальные проекты России" — Эмблема этого конкурса — голубь.

— Искра климата — Лесные пожары вышли за полярный круг — Изменение климата повлияло на географию лесных пожаров — в этом году горит и за полярным кругом.

— Москву возьмут за образец — Предложены поправки о реновации в регионах — Реновацию во всех регионах предлагают проводить при согласии двух третей собственников квартир в доме, при этом переселенцам должны давать равнозначное жилье.

— "Скорая" без штрафа — Оперативные машины предложено освободить от наказаний- Депутаты предлагают не штрафовать водителей оперативных служб за нарушения правил дорожного движения, если на машине в это время работал спецсигнал.

— Нестандартный Тарико — Чем закончится противостояние банка "Русский Cтандарт" и его кредиторов?— На минувшей неделе Citibank подал иск о взыскании 49% акций банка "Русский Cтандарт", выступавших в качестве залога по облигационным займам.

— Хакер ловит на часы — Эксперты объяснили, нужно ли выключать Bluetooth — Специалисты в области компьютерной безопасности из американского Университета Пердью обнаружили, что при повторном сопряжении Bluetooth-устройств друг с другом не требуется авторизация.

— Карантин на праздник — Из-за COVID-19 в Израиле запретили удаляться от дома более чем на километр — Фактически речь идет о повторном общенациональном карантине, который Израиль вводит первым из государств.

— Пятница для туризма — Власти Перу рассмотрят законопроект, который разрешит сотрудникам госучреждений не ходить на работу в пятницу.

— В Суоми со справкой — С 19 сентября Финляндия приоткрыла границы для некоторых стран — Их граждане должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, зато им не придется сидеть на карантине.

— Язык важнее долга — Очередной вопиющий случай русофобии произошел в Латвии — И что примечательно, этим похвастался сам "герой" инцидента — вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог Робертс Фурманис.

— Политика запуталась в мехах — Ожесточенные споры депутатов по содержанию "закона о животных" могут привести к досрочным парламентским выборам в Польше — Раскол при голосовании за закон о защите животных может привести к досрочным выборам в польский парламент.

— Гонка на выжимание — Как страны мира соревнуются в получении вакцины от коронавируса и прибыли от нее — Иностранные разработчики вакцин сотрудничают с Россией.

— Мир готов к закрытию — Пандемия коронавируса после передышки вновь набирает обороты в разных уголках мира — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом суточном рекорде случаев заражения COVID-19 в мире — почти 308 тысяч человек.

— Как проходит регистрация — Все мировые вакцины против COVID-19, которые будут зарегистрированы в ближайшие год-два, зарегистрируют с нарушениями привычных процедур.

— Три шага до иммунитета — Три российские вакцины от COVID-19 — на разной степени готовности. Отставание минимально — несколько месяцев.

— Кто в кино, а кто в больницу — Сегодня ситуация с распространением COVID-19 в стране неравномерная. В одних регионах темпы роста замедляются, в других вспыхивают с новой силой.

— До конца года россияне получат 30 млн доз вакцины от коронавируса — Массовая добровольная вакцинация от коронавируса ожидается к концу года, когда отечественная фармпромышленность выпустит новый иммунобиологический медпрепарат в необходимом объеме, сообщил глава российского здравоохранения Михаил Мурашко.

— Отпустили цену — Минздрав разрешил применять противовирусный "фавипиравир" для амбулаторного лечения COVID-19 — лекарство уже начало поступать в аптеки.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Белокнижники: как КНР отвечает на критику по Синьцзяну — И почему Запад не принимает попытки Пекина стать более открытым — В ответ на усиление критики китайских властей из-за действий в Синьцзяне Пекин попытался продемонстрировать большую открытость относительно того, что действительно происходит в этом автономном районе.

— Курортный резон: расходы бюджета на Крым планируется урезать на 10% — Финансирование программы развития полуострова может быть сокращено на 20 миллиардов в 2021-2022 годах — Расходы бюджета на развитие Крыма и Севастополя в следующие два года может быть урезано на 20 млрд рублей (на 10%), следует из пояснительной записки к проекту федеральной казны на 2021–2023 годы.

— Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот — Почти 200 тысяч выпускников интернатов до сих пор не получили жилье — В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот.

— Быль и убыль: протестное шествие в Белоруссии сократилось в два раза — Бойцы ОМОН не дали митингующим собраться в большую колонну — Протестные выходные в Белоруссии закончились полным разгоном шествия: спустя полчаса после начала демонстрации ОМОН пригнал водометы, и улица Немиги очень быстро опустела.

— Тело — табак: курильщики чаще игнорируют карантин и вакцинацию — Ряды "COVID-диссидентов" пополняют эгоцентристы и люди с вредными привычками — Самыми ярыми противниками санитарных ограничений оказались курильщики.

— Скрутили производство: пациенты с артритами остались без лекарств — Из аптек пропали три базовых препарата от этого заболевания — Нынешний год для больных ревматическими заболеваниями выдался непростым.

— Восточная усиленная: в РФ сформирована новая мобильная зенитная бригада — Новое соединение ПВО, способное сбивать баллистические ракеты средней дальности, разместили на территории Еврейской автономной области — Минобороны завершило формирование первой на Дальнем Востоке мобильной зенитной ракетной бригады.

— Птица — фабрика: селекционеры РФ создали самую плодовитую породу кур — Российская племенная птица будет в два раза дешевле зарубежных аналогов — Отечественные селекционеры создали первый с советских времен промышленный гибрид (кросс) мясных кур.

— Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению — Антикризисную выплату предлагают увеличить почти в три раза — Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе.

— В "Авангарде" России: легендарный конструктор отмечен высшей наградой страны — Разработчик ракет Герберт Ефремов получил орден Андрея Первозванного за создание системы, на многие годы опередившей свое время — Впервые в своей новейшей истории Россия не отвечает на вызовы в сфере военных технологий, а сама обладает системами, многократно превосходящими любые существующие виды оружия.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— С чувством выросшего госдолга — Правительство одобрило посткризисный бюджет — Правительство на этой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.

— Вирус сдвинул к бедности два миллиона россиян — Во втором квартале зафиксирован существенный рост малоимущего населения — Последствием пандемии COVID-19 стал резкий — на 1,8 миллиона человек — рост числа россиян, живущих за чертой бедности.

— "Против России мы абсолютно ничего не имеем" — Светлана Тихановская, баллотировавшаяся в президенты Белоруссии и находящаяся сейчас в Литве, в интервью объяснила свое отношение к российско-белорусским отношениям и обещанному Москвой Александру Лукашенко кредиту.

— Горький удел Ayacucho — Как венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг — Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на "Максим Горький" и зарегистрировался в российском реестре.

— TikTok и WeChat признаны красной угрозой — Власти США запретили популярные мобильные платформы китайского происхождения — С 20 сентября TikTok и WeChat должны быть удалены из App Store, Google Play и иных магазинов приложений на территории США.

— Личные автомобили едут на сторону — Столичные власти разрабатывают сервис сдачи машин в аренду — Власти Москвы рассказали о деталях приложения, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать свои машины в краткосрочную аренду.