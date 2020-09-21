МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президентом фонда "Центр стратегических разработок" избран Владислав Онищенко из Аналитического центра при правительстве РФ, сообщает пресс-служба ЦСР.

"Должность президента ЦСР занял Владислав Онищенко, бывший первый заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ. В соответствии с решением совета ЦСР, 21 сентября он сменил на этом посту Александра Синицына, который продолжит работать в фонде в качестве советника председателя совета ЦСР", — говорится в сообщении.

"Фонд ЦСР, безусловно, продолжит заниматься исследованиями и аналитической деятельностью на ключевых направлениях социально-экономической политики государства. Мы также нацелены на укрепление стратегического сотрудничества с Минэкономразвития, вошедшим в состав учредителей ЦСР в конце 2018 года, и будем оказывать максимальное экспертное содействие правительственным структурам в деле развития национальной экономики", — прокомментировал новый президент ЦСР.

Владислав Онищенко родился в 1975 году в Москве. Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В декабре 2012 года был назначен первым заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, с августа 2018 по январь 2020 года занимал должность руководителя центра.

ЦСР – некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года.