МОСКВА, 21 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День осеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже    
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
3:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
10:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (сентябрь) -44 -41
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август) 24,7% 2,4%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (август) 5,86 млн 6 млн
17:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
предв. USD США — Доклад Министерства финансов    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -9,517 млн барр  

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
  Событий не запланировано    