МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) двух новых выпусков, говорится в сообщении министерства.

Министерство, в частности, выпускает ОФЗ серии 29015 с погашением в октябре 2028 года и ОФЗ серии 29016 с погашением в декабре 2026 года. Объем каждого выпуска — 450 миллиардов рублей. Для новых выпусков ОФЗ купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Дата начала размещения облигаций — 23 сентября, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Минфин по итогам размещений в июле и августе, а также трех аукционных дней в сентябре разместил гособлигации на общую сумму порядка 942 миллиардов рублей, выполнив на 94,2% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 2,549 триллиона рублей.