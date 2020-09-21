МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. В адресную программу по сносу и реконструкции жилья будут включаться только те дома, жильцы которых высказались за участие в проекте, заявил журналистам в понедельник вице-спикер Совфеда, один из авторов поправок Николай Журавлев.

Ранее общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский заявил РИА Недвижимость, что законопроект, согласно которому региональные власти смогут принимать собственные программы сноса любого жилья, а не только аварийного, имеет множество противоречий и в некоторых моментах может ущемить финансовые и личные интересы граждан.

"Безусловный приоритет – это участие жильцов, в связи с чем предложено в проект адресной программы по сносу и реконструкции включать только такие дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение, в том числе на общих собраниях, а для выхода из программы будет достаточно более одной трети голосов от общего числа всех собственников помещений в многоквартирном доме", — отметил сенатор.

В случае принятия такого решения на общем собрании, "многоквартирный дом подлежит исключению из адресной программы", пояснил Журавлев.

Он полагает, что реализация законопроекта позволит дать старт комплексной программе по улучшению качества жилищных условий российских граждан во всех регионах страны, включая самые отдаленные территории, с учетом их интересов.

Согласно документу, который был внесен в Госдуму, изменения предоставляют регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

Авторами проекта являются члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.