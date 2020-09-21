БРЮССЕЛЬ, 21 сен /ПРАЙМ/. Новый руководитель Всемирной торговой организации должен провести ее реформу, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции после совета министров торговли стран союза.

Ранее глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше — 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть — в Бразилии.

"ВТО находится в процесс избрания нового руководителя. Дискуссия министров сегодня показала, что ЕС хочет, чтобы он смог провести глубокую реформу организации", — сказал он.

Первое, что необходимо будет сделать — это "починить" систему разрешения споров, ведь апелляционный орган ВТО не действует с конца прошлого года из-за позиции США. Кроме того, по словам Домбровскиса, новый глава ВТО должен инициировать международные торговые переговоры, чтобы проработать ныне существующие проблемы в глобальной торговле, которая ещё задолго до пандемии коронавируса столкнулась с волнами торговых войн.