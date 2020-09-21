ВАШИНГТОН, 21 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что только предварительно согласился на сделку с TikTok, параметры прорабатываются.

"Она сейчас прорабатывается. Я дал предварительное согласие", — сказал Трамп журналистам.

"У нас должна быть полная безопасность", — добавил он.

Предполагается, что в рамках сделки между китайской компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, и американскими Oracle и Walmart будет создана новая компания под названием TikTok Global, которая будет отвечать за предоставление всех услуг TikTok пользователям в США и большинству пользователей в остальном мире.

В минувшие выходные Трамп заявил об одобрении сделки. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.

Однако в понедельник ByteDance заявила, что сохранит за собой 80% акций TikTok Global после заключения сделки, то есть право контроля, Oracle получит 12,5% акций, а Walmart — 7,5%. После этого Трамп заявил, что власти США не утвердят сделку, если американские Oracle и Walmart не будут иметь полного контроля над американским бизнесом TikTok.