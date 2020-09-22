МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Пекин ускорил составление черного списка американских технологических компаний, при этом ряд должностных лиц КНР считают, что его публикацию следует отложить до тех пор, пока в США не состоятся президентские выборы, пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, черный список компаний США приобрел особую актуальность на фоне того, как администрация американского президента Дональда Трампа "усилила атаки" против ряда наиболее известных компаний КНР, включая Tencent, которой принадлежит соцсеть WeChat.

По словам источников газеты, в последние недели специальная межведомственная группа во главе с вице-премьером КНР Ху Чуньхуа, "активизировала" работу по составлению списка "ненадежных организаций", что станет ответом Китая на действия США в отношении китайских компаний.

"Официальные лица (КНР) сейчас обсуждают, когда опубликовать список и стоит ли это делать, причем некоторые утверждают, что этого не следует делать до выборов в США", — пишет газета.

По данным издания, "многие в Китае надеются на перезагрузку отношений с США, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победит Трампа".

Министерство коммерции Китая в субботу обнародовало окончательный регламент внесения иностранных компаний и физических лиц в черный список неблагонадежных субъектов, документ вступил в силу сразу после публикации. О решении создать соответствующий список министерство впервые сообщило в мае 2019 года. Сам список неблагонадежных иностранных компаний, организаций и физлиц пока не опубликован.

Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия. Кроме того, администрация США предприняла ряд мер по ограничению угрозы национальной безопасности США, якобы исходящей, по мнению Вашингтона, от китайских технологических компаний.