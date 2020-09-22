МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции легких в этом году в России выполнены, несмотря на приостановку в мае эксплуатации таких аппаратов после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Замглавы ведомства Сергей Цыб в июле отмечал, что ведомство полностью завершит поставки в регионы аппаратов ИВЛ, тепловизоров и обеззараживателей воздуха в августе-сентябре текущего года.

"На сегодняшний день Минпромторг России обеспечил производство 100% заявленных аппаратов ИВЛ (6,7 тысячи) — аппараты уже поступили в 83 региона России в соответствии с заявленной Минздравом России потребностью", — рассказал Мантуров в интервью "Известиям".

По его словам, концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") выступал единственным исполнителем.

"Он консолидировал эту работу. Контракт был подписан с реализацией до конца года, но до сентября все эти объемы уже поставлены заказчикам в регионы. И это помимо коммерческих контрактов, которые заключали регионы самостоятельно в дополнение к централизованным поставкам", — добавил он.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" производства одного из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары с гибелью в общей сложности семи пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ. Экспертиза не установила прямой связи выявленных на заводе-изготовителе нарушений с случившимися пожарами. Росздравнадзор заявил, что аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик. В КРЭТ отметили, что возобновляют поставки новых аппаратов "Авента-М".