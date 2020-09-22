МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Российские компании планируют выйти на максимальную мощность по производству вакцины от COVID-19 с февраля следующего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что в октябре будет наработано около 500 тысяч единиц вакцины, до конца года — 2-3 миллиона единиц. На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года. На каждом из этих этапов после производства вакцина должна будет пройти необходимые исследования для выпуска в гражданский оборот", — заявил Мантуров в интервью газете "Известия".

Отвечая на вопрос о преждевременности заключения договоренности о поставках российской вакцины от коронавируса в 30 стран, Мантуров отметил, что поставки отечественной вакцины в другие страны — это в первую очередь организация за рубежом совместных производств на базе существующих предприятий.

"Могу всех успокоить: когда мы говорим о поставках за рубеж, — это в первую очередь организация за рубежом совместных производств на базе существующих предприятий… РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ред.) сегодня проводит работу со странами, с их системами здравоохранения на предмет коллаборации и возможности производства вакцины на местах с учетом формулы вакцины, которая разработана НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи", — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что поставки небольших партий, которые исчисляются тысячами и сотнями тысяч доз, возможно осуществлять безболезненно для российского рынка и потребителя.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.