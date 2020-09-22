МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Повышения зарплаты до конца года ожидают 15% россиян, а 65% не рассчитывают на ее изменение в этом году, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Сервис провел исследование и выяснил, как изменилось финансовое положение жителей России в этом году, и ожидают ли они увеличения доходов. В исследовании приняли участие более 4,1 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны.

"Повышения зарплаты до конца 2020 года ожидают 15% опрошенных. Однако 20% респондентов отметили, что их зарплату планируют сократить. 65% жителей России не ожидают никаких перемен в размере заработной платы в этом году", — показало исследование.

В то же время более половины (61%) респондентов отметили, что их доходы по сравнению с началом 2020 года существенно снизились. Еще у 14% опрошенных доходы тоже снизились, но незначительно, 6% участников исследование указали, что их финансовое положение улучшилось. Каждый пятый россиянин (19%) не заметил никаких изменений в своих финансах.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.