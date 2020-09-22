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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Шифрно умные — Минцифры по поручению Совбеза предложило под угрозой блокировок запретить использование в России интернет-протоколов, скрывающих имя сайта.

— "На той основе, которую предлагают американцы, хорошая сделка не просматривается" — Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями.

— Сергея Пугачева заменили женщиной — Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову.

— Диванам не нашлось места — Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) пытается отменить запрет на размещение в многоквартирных жилых домах мебельных магазинов.

— Правительство ищет воду для Крыма — К разрешению осложнившейся в этом году проблемы дефицита воды в Крыму подключились федеральные власти: Марат Хуснуллин поручил подготовить проект водоснабжения полуострова.

— Чтоб два раза не сажать — Генпрокуратура намерена ужесточить контроль над закупками государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223), следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта приказа генпрокурора.

— В лес по билетику — Россияне просят отказаться от платы за посещение особо охраняемых территорий — соответствующую петицию, адресованную президенту РФ и Минприроды, подписали около 60 тысяч человек.

— Ученый горсовет — ВШЭ предлагает связать национальные цели развития хотя бы друг с другом. ВШЭ завершила работу над докладом "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития".

— Жертвам репрессий создали невыполнимые условия — Общественная палата РФ раскритиковала правительственные поправки к закону "О реабилитации жертв политических репрессий".

— Эсэмэски следователя не вдохновили суд — Тверской райсуд Москвы отказал следственному департаменту (СД) МВД в переводе генерального директора группы компаний (ГК) "Энергокапиталгрупп" Анны Граненовой в СИЗО.

— Ужель та самая Светлана — Светлану Тихановскую, называющую себя победителем президентских выборов в Белоруссии, в понедельник приняли в Брюсселе министры иностранных дел стран—членов ЕС.

— ЕСПЧ обозначил главное — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал список "наиболее значимых" дел, рассмотренных за первые шесть месяцев 2020 года.

— Ливийская нефть вышла из плена — Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о частичном возобновлении добычи и экспорта нефти. Это не касается месторождений, где "подтверждается присутствие банд Вагнера".

— Спасатели возьмут денег на будущее — МЧС запросило 5,7 млрд руб. из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика". Предполагается, что информатизация министерства будет вестись по трем основным направлениям.

— Модернизация уперлась в турбину — Правительство в четвертый раз переносит дату отбора инвестпроектов по программе модернизации старых ТЭС с вводом в 2026 году. Теперь конкурс запланирован на 1 декабря.

— "Ессентуки" защищают от копирования — Структура производителя воды "Холдинг Аква" подала первый иск о взыскании компенсации с конкурента, использующего слово "Ессентуки".

— Алмазы обработают налогами — АЛРОСА, и так пострадавшая от пандемии, потеряет 2–3 млрд руб. в год в результате предложенной Минфином корректировки расчета налога на добычу алмазов.

— Будущие пенсионеры зачастили в суд — Объем возвращенных по решению суда в ПФР средств пенсионных накоплений, ранее неправомерно переведенных в отдельные НПФ, стремительно увеличивается и будет расти дальше.

— Мировые рынки накрыла вторая волна — Высокие темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе, а также скандал с отмыванием денег через мировые банки спровоцировали сильнейший обвал фондовых рынков.

— На биржу зайдут в ботах — Приход массового розничного инвестора на российский фондовый рынок заставляет брокеров разрабатывать все более упрощенные схемы торговли на биржах.

— Hutton не понравились скандалы — Девелопер Hutton продал участок в Большом Волоколамском проезде, где можно построить 20 тыс. кв. м жилья. Новым застройщиком участка скорее всего будут малоизвестные девелоперы.

— Адаптеры подключились к контрафакту — Почти 40% российского рынка зарядных устройств для смартфонов в России на сумму 10 млрд руб. в год — контрафактный товар, обнаружила компания BrandMonitor.

— Заявительный принцип спустили в море — Белый дом утвердил положение о рассмотрении заявок на участки федерального значения во внутренних водах и территориальном море.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В России могут запретить шифрование интернет-сайтов — Это поможет властям контролировать содержимое веб-ресурсов, а киберпреступникам – атаковать пользователе.

— Американские условия для продления договора об СНВ неприемлемы для России — Маршалл Биллингсли раскрыл в интервью американские условия продления ДСНВ (иногда именуется СНВ-3).

— Евгений Савченко может стать сенатором до официальной отставки с поста губернатора — Белгородская областная дума может принять решение о переходе губернатора региона Савченко на новый пост.

— Дональд Трамп спешит назначить нового судью Верховного суда вместо умершей — После смерти судьи Верховного суда США Рут Гинзбург развернулись острые дебаты вокруг назначения нового судьи.

— Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией — Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил Алексей Кудрин.

— Реновация с широким радиусом поражения — Городские власти в рамках программ реновации смогут сносить не отдельные дома, а целые кварталы при условии, что половину их территории занимает аварийное жилье.

— Как Honeywell снова пробилась в индекс Доу Джонса — В списке акций Dow Jones Industrial Average перемены. С 31 августа промышленный индекс Доу Джонса лишился старейшего участника – нефтяной компании ExxonMobil.

— Александр Изосимов назначен гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" — Новым гендиректором крупнейшего продавца бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" станет Александр Изосимов.

— Розничная торговля вернулась на докризисный уровень — Оборот и количество платежей в офлайне уверенно восстанавливаются с мая, а онлайн-торговля продолжает расти, как и в прошлом году.

— Ажиотаж на рынке загородной недвижимости начал снижаться — Количество сделок по покупке объектов загородной недвижимости в Московском регионе в сентябре сократилось на 30% по сравнению с маем.

— Миллиардеры по всему миру выводят акции своих компаний с бирж — Делистинг и выкуп акций публичных компаний набирает обороты. Миллиардеры задумываются о том, чтобы увести свои ведущие предприятия из-под внимания фондовых рынков.

— Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем — В День нулевой эмиссии европейский авиапромышленный концерн Airbus представил свое видение авиации без выбросов парниковых газов.

— "Делимобиль" начал тестировать водителей на трезвость и усталость — Каршеринговая компания "Делимобиль" в пилотном режиме внедрила систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость.

— Почему брать на работу выпускников престижных вузов не всегда выгодно — читается, что лучшие университеты привлекают лучших абитуриентов и обеспечивают им лучшую подготовку.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Минфин заплатит — Добиваться с мошенников компенсаций за потерю жилья добросовестными покупателями будет министерство финансов. Ведомство получило право предъявлять требования о взыскании средств с нечестных продавцов.

— Сиротские долги — Семья взяла из детского дома двух маленьких девочек. У сирот умерла мать, от которой ее детям перешли миллионные долги. Банк, выдавший кредит, потребовал новую семью вернуть деньги через суд.

— Передайте за проезд — Идея Минтранса в будущем взимать плату за проезд по всем дорогам может быть реализована в России. Однако предложенный ведомством бесплатный транспорт, по мнению экспертов, вызывает большие вопросы.

— Счет не в счет — Верховный суд РФ разобрал одну из весьма чувствительных тем для должников — снятие приставами со счетов граждан средств в счет долга. И растолковал ситуацию с точки зрения законодательства.

— Копнули глубже — Ввести новые правила для разработки подземных месторождений воды готовится Минприроды. Проект документа размещен для общественного обсуждения.

— Прописка для авто — Законопроект по "гаражной амнистии" может быть принят до конца текущего года, а электронная регистрация ипотеки будет доступна почти по всей стране до конца 2021 года.

— Лифт нового поколения — В Москве прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика". В нем принимает участие 221 конкурсант.

— Труба не приходит одна — Сильнее всего заморозка достройки "Северного потока-2" ударит по участвующим в проекте компаниям и простым потребителям газа в Европе.

— Получите досрочно — 22 сентября Госдума рассмотрит законопроект о досрочном оформлении в собственность дальневосточных гектаров для тех, кто взял кредит в банке на строительство дома на участке.

— Ставка — ноль — Правительство приняло решение внести автомобили для перевозки инвалидов в список товаров, освобождаемых от налога на добавленную стоимость.

— Градус зашкалил — Вступление в силу техрегламента "О безопасности алкогольной продукции" может быть отложено на год — до 1 января 2022 года. С таким предложением выступило Минэкономразвития.

— Добавят в общую копилку — 36 российских регионов получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей в форме ежемесячных выплат на третьего или последующих детей до достижения трехлетнего возраста.

— Нет предела возмещению — Работники в случае нарушения их прав смогут не только засудить обидевшего их работодателя, но и потребовать возмещения морального вреда.

— Оборона Кавказа — Под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова началось стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". Оно позволит оценить способность ЮВО обеспечить военную безопасность.

— Служил людям — На 88-м году жизни скончался Александр Гаврилов. Глубокое понимание насущных запросов общества Александр Тимофеевич проявил на посту генерального директора "Библиотечки "Российской газеты".

— Вода и холод — Главная опасность природных ЧС на сегодняшний день для страны — паводок на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что подъем уровня на нижнем Амуре замедлился, вода продолжает прибывать, хоть и с меньшей скоростью.

— Люди запаслись бумагами — Число инвесторов, имеющих в своих портфелях биржевые паевые инвестиционные фонды, выросло с начала года в пять раз, достигнув 526 тысяч человек.

— Что нужно знать о новом бюджете — "Бюджет на новую трехлетку — во всех отношениях один из самых трудных за последние 20 лет", — пишет в своей колонке член Общественного совета при Минфине России Евсей Гурвич.

— Фейк под камеру — Наши военные в Сирии получили сведения о подготовке очередной провокации в южной части провинции Идлиб. Ее собираются организовать боевики из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ).

— Инспекция стартует в Орлеане — В рамках реализации международного Договора по открытому небу группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Франции.

— Снова в конверте рицин — Спецслужбы США предотвратили покушение на Дональда Трампа, вычислив и арестовав некую женщину, направившую главе Белого дома посылку с токсичным веществом.

— Разноцветная безответственность — Двадцать лет назад прошли последние в истории Югославии президентские выборы, ставшие концом правления Слободана Милошевича.

— Тюрьма открыта — Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии возобновляют покамерные обходы в СИЗО Москвы. В столице ограничения в доступе членов ОНК в места принудительного содержания начали вводиться в апреле.

— Операция "рождество" — На минувших выходных в Мюнхене должен был стартовать главный народный праздник немцев — Октоберфест. Но из-за пандемии впервые за многие десятилетия эта традиция прервалась.

— Ни в парке, ни за столом — Никакого курения на рабочем месте, даже если вы работаете дома — такое правило обязаны соблюдать сотрудники горсовета лондонского боро Хаммерсмит и Фулхэм.

— Тату дошло до суда — Верховный суд Японии постановил, что татуировщики могут выполнять работу на территории страны без медицинской лицензии, потому что татуировка — это искусство.

— Тест для адвоката — Защита интересов — один из ключевых вопросов в жизни человека. На что надо обратить внимание, если потребовалась юридическая помощь, совет или защита рассказывает Сергей Ахундзянов.

— Диплом без цели — Правительство планирует закрыть лазейку, через которую дети влиятельных лиц могут попасть без конкурса в вузы и учиться там бесплатно. За липовое направление в университет придется заплатить компенсацию.

— Катализаторы приглянулись — Необычное преступление раскрыли столичные полицейские. Преступники наловчились снимать с арендуемых краткосрочно каршеринговых автомобилей детали, содержащие драгоценные металлы.

— Посылайте не грубо — Мировой судья назначил штраф жительнице города Никольск за оскорбление соседки по СМС. Между соседками пробежала кошка из-за строительного мусора.

— Миллионы для доктора — Специальную стипендию в 10 тысяч рублей смогут получать студенты всех медвузов страны, которые после учебы решат приехать работать на Ямал.

— Все на тропу — Национальный парк "Валдайский" вернулся к нормальной работе. Сохраняется лишь единственное ограничение, связанное с распространением коронавирусной инфекции.

— Четыре метра на ребенка — С понедельника в Татарстане сняли еще ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. Новые послабления касаются массовых мероприятий.

— Гомер у океана — В понедельник во Владивостоке открылись ставшие традиционными, пятые по счету Дни Эрмитажа. Первым их событием, также по традиции, стало гашение почтовой карточки.

— Мифы и фейки Древнего мира — В Сети обсуждается новость: якобы в новом учебнике по истории Древнего мира доказывается, что до 1250 года до нашей эры Иерусалим был русским городом.

— Научи ученого — Скоро стартует отборочный тур в программу академического лидерства, в которую смогут войти не более сотни вузов. Суть проекта — развитие сотрудничества университетов и научных институтов.

— Идея в зачет — На Общероссийском родительском собрании были названы направления тем для итогового сочинения в новом учебном году. Специалисты подробно рассказали, что потребуется написать в каждом направлении.

— Игра в классику — Что происходит с литературой в эпоху интернета? Что нам мешает по-настоящему читать? Может ли школьная классика быть интересной сегодняшним подросткам?

— Надбавка за учителя — Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа, который вносит изменения в порядок формирования зарплат и надбавок для ректоров вузов.

— Все — в сад! — Пандемия и самоизоляция заставили многих россиян уехать из столицы. На круглом столе во Всероссийском центре изучения общественного мнения социологи обсудили, можно ли говорить о тренде на деурбанизацию.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Минздрав разрешил клинические исследования вакцины центра Чумакова от COVID-19 — Министерство здравоохранения России разрешило проведение клинических исследований вакцины от новой коронавирусной инфекции.

— Лишним не убудет — Израиль подтвердил переговоры с Суданом о признании. Хартум готов пойти на это ради исключения из "черного списка" США, однако конкретных договоренностей пока нет.

— Домом выйдут — К концу года новостройки в РФ подорожают на 15%. С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%.

— Нахлынуть с волной — Морпехи получат новые боевые машины. Соединения "черных беретов" оснастят БМП-3Ф повышенной плавучести. Минобороны радикально усиливает морскую пехоту.

— Можно выдохнуть — В России разработали датчики для аппаратов ИВЛ. Отечественные сенсоры будут в два раза дешевле зарубежных и пригодятся не только для борьбы с COVID-19.

— Со всех корон — Ковидные места в больницах заполнены на 81%. С начала сентября суточная заболеваемость выросла на треть. Коечный фонд в больницах страны, выделенный под зараженных коронавирусом, загружен на 81,3%.

— Копейка руль бережет — Оптовые цены на бензин снизились впервые почти за полгода. В сентябре биржевые и оптовые цены на автомобильное топливо падают впервые с конца апреля — на 2–3%.

— "Выйдем в ноль либо в несущественный минус" — Глава Минпромторга Денис Мантуров — о последствиях коронакризиса, сроках поставок МС-21 и перспективах 5G в России.

— Любовь сильнее доводов — Эротическая мелодрама обогнала боевик Нолана. Лента по книге Анны Тодд возглавила российский бокс-офис. Фильмов в стране выходит в разы меньше обычного, но билетов продается всё больше.

— С мигалкой — не нарушитель — Кого освободят от штрафов за нарушение ПДД. Спецтранспорт с синим проблесковым маячком намерены защитить от камер. Речь о законопроекте, разработанном депутатами от ЛДПР.

— Настоящая новая нефть — Почему рынок лития становится самым важным. Россия заинтересовалась месторождениями в Чили и Зимбабве. Подразделение "Росатома" Uranium One намерено развернуть производство лития к 2023 году.

— Спешу заложить — Наркоманы предпочитают экономтакси. Преступный бизнес стал источником дополнительного заработка для некоторых водителей. Только в сентябре полиция провела несколько громких задержаний пассажиров и водителей такси.

— Ключевая беда — Чистота родниковой воды оказалась мифом. Не все родники одинаково полезны, выяснили занимающиеся этим вопросом экологи. Ключевая вода не может быть априори чистой, а найти хороший родник не так уж просто.

— Сбербанк решил отказаться от слова "банк" в логотипе — Группа Сбербанк решила отказаться от слова "банк" в новом логотипе, который будет представлен 24 сентября. Теперь экосистема будет работать под названием "Сбер".

— Пушков не увидел единства в ЕС на фоне разногласий по Лукашенко — Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отсутствие в Евросоюзе единства по поводу президента Белоруссии Александра Лукашенко говорит о разногласиях в ЕС.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— От "Роскосмоса" отделилась уголовная часть — Почти два десятка уголовных дел было возбуждено по материалам внутренних аудиторских проверок в "Росскосмосе", выяснил РБК.

— Минздрав экономит на здоровье — Больные гемофилией столкнулись с проблемой в обеспечении необходимыми жизненно важными препаратами, об этом говорится в письме, адресованном главе правительства Михаилу Мишустину.

— Urals перешла в электронное агрегатное состояние — "Зарубежнефть" впервые продала российскую нефть Urals на аукционе на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

— Посетителей сменяют покупатели — Выручка продавцов одежды и обуви уже превысила прошлогодний показатель, хотя число посетителей торговых центров так и не восстановилось.

— Работодатели осваивают телефонное право — Банки воспользовались механизмом Системы быстрых платежей для перевода зарплат по номеру телефона. ЦБ думает над созданием аналогичного централизованного механизма.

— "Билайн" расширяет зрительный ряд — Холдинг VEON обсуждает покупку одного из крупнейших в СНГ онлайн-кинотеатров — MEGOGO. Сделка должна помочь укрепить позиции и сервиса, и оператора по сравнению с конкурентами.

— Автопилотом по воде писано — Ведомства согласовали проведение эксперимента с автономными судами на реках и морях в России. Внедрение технологии должно сократить издержки судовладельцев и улучшить условия работы для моряков.