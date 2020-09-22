МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Глава Apple Тим Кук выразил надежду, что сотрудники компании смогут вернуться к работе из офиса в следующем году, пока 85-90% сотрудников продолжают работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом.

Компания Apple перешла на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса в марте этого года.

"Я думаю, что большинство из нас ждут, когда мы сможем вернуться в офис. Надеюсь, это произойдет в какой-то момент в следующем году. Кто знает, в какой именно день", — заявил Кук, выступая на мероприятии журнала Atlantic. Трансляция велась на сайте журнала.

По его словам, сейчас в офисе работают 10-15% всех сотрудников, а остальные продолжают работать удаленно.