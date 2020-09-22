МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Россия сможет стать одним из мировых лидеров на крипторынке, активно развивая технологию блокчейн, заявил РИА Новости руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов.

"Если говорить о лидерстве в развитии блокчейна как технологии, например, осуществления расчетов, внутрикорпоративной передачи и хранения информации, а не способа привлечения средств через ICO, то представляется, что у России есть достаточно реальные шансы в этой сфере", — считает эксперт.

Он отметил, что блокчейн представляет собой решение для технических задач, он может оптимизировать способ и сам процесс передачи и хранения информации. "Учитывая достаточное сильные позиции России в технологии расчетов, а также наличие высококвалифицированных программистов, представляется, что Россия может стать одним из лидеров в области предложения технических решений в сфере блокчейна", — отметил Башкатов.

При этом на рынке первичного привлечения токенов (ICO) шансы РФ выйти в лидеры, по его мнению, "достаточно ограниченны". "Во-первых, в России несколько лет регулятор колебался в вопросе о том, а допустима ли вообще криптовалюта, не является ли она денежным суррогатом. Это не только "отпугивало" ряд конкретных криптовалютных проектов, но и создавало общее впечатление о негативном отношении к криптоактивам в России", — пояснил он.

Помимо этого, закон о цифровых финансовых активах появился относительно поздно, когда участники рынка уже перешли на зарубежные площадки. Сам документ не регулирует оборот криптовалют и предполагает, что активы вроде биткоина могут попасть под запрет. "И наконец, инвесторы идут в определенные юрисдикции не только за регулированием криптовалют. Они идут за понятным и предсказуемым отношением со стороны регулятора и рассчитывают на малую вероятность политических рисков в юрисдикции. В России, по оценкам международных рейтинговых агентств, такие условия пока не сформировались в достаточной степени, чтобы привлекать инвесторов", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.