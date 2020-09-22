ВАШИНГТОН, 22 сен /ПРАЙМ/. США выделят 122 миллиона долларов на исследования разработки месторождений редкоземельных металлов и угля на своей территории, сообщило во вторник министерство энергетики страны.

"Эти проекты имеют важную цель — они помогут разработать жизнеспособную цепочку внутренних поставок этих ресурсов, а также создадут новые рыночные возможности для использования угля", — заявил министр энергетики Дэн Бруйетт.

Деньги пойдут на исследования, стоимость которых минэнерго будет покрывать частично.

Президент США Дональд Трамп обещал вновь сделать уголь прибыльной статьей американского экспорта, но эти планы пока не реализовываются из-за падения спроса на это сырье, несмотря на разработку технологий "чистого угля".

США, как и другие страны, во многом зависят от КНР в добыче ряда редкоземельных элементов, необходимых, в том числе, и в военной промышленности. Целый ряд компаний пытаются наладить местное производство в США, однако эта работа идет с переменным успехом.