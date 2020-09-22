МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Недобросовестное использование технологий, в частности для продажи данных, незаконной слежки и других целей, находится в числе угрожающих людям киберрисков, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания. По его словам, важно "услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность".

"Президент обозначил актуальную проблему. Цифровые технологии, делая жизнь людей удобнее, одновременно создают и новые риски. В первую очередь эти риски связаны с недобросовестным использованием технологий людьми, имеющими к ним служебный доступ. Продажа данных, незаконная слежка и многие другие проблемы это, к сожалению, реальность", — отметил Поярков.

"Создание технологических преград для злоупотребления результатами прогресса – это важная задача государства", — добавил эксперт.