22 сентября (Dow Jones). Американские фондовые индексы во вторник выросли после периода волатильности, пошатнувшей уверенность инвесторов в многомесячном восстановлении рынков.

После трех сессий снижения подряд Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, до 27288,18, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite оба вырвались из цикла снижения, продолжавшегося четыре сессии. S&P 500 вырос на 1,1%, до 3315,57, а Nasdaq – на 1,7%, до 10963,64.

На протяжении почти всего лета фондовые индексы США росли, но с приходом осени перешли в отступление. Все три индекса как минимум на 6% отстают от пиков, достигнутых в начале сентября.

В понедельник волатильность перешла в новую стадию: сильнее всего пострадали акции из секторов, которые чутко реагируют на состояние всей экономики. К ним относятся банковский и производственный сектор, а также сектор производителей материалов. Акции технологических компаний, которые в последние недели тянули рынок вниз, укрепляли позиции.

Инвесторам приходится иметь дело со множеством взаимосвязанных рисков. Резкий рост заболеваемости Covid-19 в Европе пошатнул уверенность в восстановлении мировой экономики после кризиса.

В США в понедельник число новых случаев заражения коронавирусом повысилось до 52 000 – это максимум с 14 августа, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Вторая волна инфекции задержит восстановление экономики. Ситуацию усугубляет неспособность американских законодателей договориться о втором пакете мер финансовой помощи.

Шансы на его принятие резко сократились после того, как в пятницу скончалась судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Политическая борьба за влияние в суде может также повлиять на президентские выборы, и фондовым менеджерам приходится думать о вероятности затяжного периода неопределенности после этих выборов.

Во вторник в конгрессе выступили председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин, которые рассказали о мерах, принятых в период пандемии. Накануне был опубликован текст доклада Пауэлла. Он дал понять, что конгрессу следует потратить больше денег, чтобы поддержать те части экономики, которые продолжают испытывать трудности. "Траектория дальнейшего движения будет зависеть от нашей способности держать вирус под контролем, а также от политических решений, принимаемых властями всех уровней", — сказал он.

Среди лидеров роста во вторник оказались крупнейшие технологические компании. Бумаги Amazon.com подорожали на 5,7%, до 3128,99 доллара, Facebook – на 2,7%, до 254,75 доллара, а Apple – на 1,6%, до 111,81 доллара.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 0,663% от 0,670% накануне. Индекс доллара WSJ набрал 0,4%, тогда как в понедельник он вырос на максимальную величину более чем за месяц.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили со смешанной динамикой. Stoxx Europe 600 добавил 0,2%, отыграв часть позиций после сильнейшего падения с середины июня.

Азиатские индексы снижались вслед за американскими рынками. Китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, южнокорейский Kospi упал на 2,4%.

Торги на сырьевых рынках тоже проходили разнонаправленно. Фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,7% до 39,60 доллара за баррель, а фьючерсы на золото подешевели на 0,1% до 1898,60 доллара за унцию.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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