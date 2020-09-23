(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— У нас товар, а у вас капец — Что Владимир Путин смог предложить миру — 22 сентября президент России Владимир Путин принял участие в работе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и предупредил сотрудников этой организации, что их вакцинация российским "Спутником V" будет добровольной.

— В "Яндексе" нашелся банк — Интернет-компания покупает TCS Group — "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS Group — головной структуры Тинькофф-банка — примерно за $5,5 млрд (около 417 млрд руб.).

— Вагоны грузят поддержкой — Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы — Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает сохранить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов вопреки намерениям ОАО РЖД их реструктурировать.

— Подписки еще подспишут — Стоимость цифровых сервисов увеличится после пандемии — Российские телеком-операторы могут больше зарабатывать на услугах связи и цифровых сервисах, полагает компания Kearney.

— Природа потребует залога — РСПП и Белый дом пока не договорились о плате за ликвидацию накопленного ущерба экологии — По данным "Ъ", 18 сентября на совещании в Белом доме "экологический" вице-премьер Виктория Абрамченко одобрила девять из 12 пунктов концепции нового федерального закона об ответственности собственников объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, за ликвидацию накопленного такими объектами экологического ущерба после банкротства или ликвидации компании.

— Без образования доплат — Отдача от обучения для россиян снижается — Связь между количеством лет, потраченных на образование, и уровнем заработка на российском рынке труда слабеет, показало новое исследование Всемирного банка (ВБ).

— Полисы срывает с крыш — ЦБ защитил свою перестраховочную "дочку" от рисков страхования жилья граждан — Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, вступивший в силу больше года назад, но неприменяемый на практике, рискует остаться неработающим и далее.

— Зерно ждет приглашения — Экспортеры хотели бы разделить оптимизм планов на урожай — В условиях глобальной неопределенности на мировом сельхозрынке, которая, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продолжится и в 2021 году, российские производители зерна сохраняют оптимизм, в том числе относительно урожая пшеницы, производство которой в мире постепенно замедляется.

— Губернатор ушел в сенаторы — Евгений Савченко делегирован в Совет Федерации Белгородской облдумой — Белгородская облдума во вторник назначила своим представителем в Совете федерации Евгения Савченко, бессменно возглавлявшего регион с 1993 года.

— К Совету Федерации примерят новый формат — Владимир Путин обсудит с сенаторами их расширенные полномочия — В среду президент Владимир Путин встретится в Кремле с членами Совета Федерации.

— Михаил Абызов вызвался под суд — Экс-министр хочет лично спасти свои активы от конфискации Генпрокуратурой — В Гагаринском райсуде Москвы начинается рассмотрение искового заявления заместителя генпрокурора Виктора Гриня к бывшему министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову.

— Экс-банкирам добавят миллиардов — Осужденным бывшим сотрудникам СБ-банка вскоре предъявят новое обвинение — Как стало известно "Ъ", бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение.

— Космические силы приземлились в Катаре — Подразделение нового рода войск США размещено на базе вблизи Ирана — Первая эскадрилья недавно сформированных космических сил США размещена за пределами страны — на американской базе Эль-Удейд в Катаре.

— Россияне выбирают скромное меню — Рынок общепита теряет обороты — Пандемия COVID-19 ожидаемо вынудила потребителей экономить.

— У ФСБ подвисла база — Создание ГИС компьютерных вирусов откладывается — ФСБ не успевает в срок запустить государственную информационную систему (ГИС) для отслеживания киберугроз на национальном уровне.

— Рыбу признали российской — Экспортерам хотят разрешить возмещать НДС — Правительство РФ подготовило поправки к Налоговому кодексу, упрощающие процесс возмещения НДС рыбопромышленным компаниям при экспорте рыбы и продукции, добытой в исключительной экономической зоне.

— Не попали в яблочко — Анатолий Костырев о сюрпризах импорта фруктов — Правила игры в импорт яблок изучал заместитель редактора отдела потребительского рынка Анатолий Костырев.

— Клиентов переведут на спецобслуживание — Банки потеряют часть доходов от брокерских счетов — ЦБ согласовал с Минфином законопроект по выделению средств клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в банках, на отдельные спецсчета.

— Ограниченные пенсионные связи — ЦБ может смягчить подход к отношениям НПФ и близких к ним УК — Банк России готов обсуждать возможность неполного запрета инвестирования пенсионных накоплений через связанные управляющие компании (УК).

— Ставки идут в рост — Доходность ОФЗ обновляет многомесячные максимумы — Сочетание негативных внутренних и внешних факторов подталкивает ставки на рынке госбумаг к обновлению многомесячных максимумов.

— Коворкинги включились в субаренду — Профильные операторы берут в управление лишние площади — Резкий рост предложения офисов в субаренду, наблюдаемый на фоне текущего кризиса, привлек в этот сегмент операторов коворкингов.

— Торговля вышла из карантина — В "Почте России" увидели отрицательную динамику онлайн-ритейла — На внутреннем рынке онлайн-торговли на второй неделе сентября впервые с весны было сделано меньше заказов, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные "Почты России".

— "Роснефть" закрепляется на Гыдане — Она может получить Западно-Минховский участок — "Роснефть" может увеличить газовые ресурсы на Гыдане — Роснедра выставят на торги малоизученный Западно-Минховский участок, примыкающий к активам компании.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Перевозка зерна подорожала после отказа от незаконных схем — Компании договорились возить его без перегрузов — О росте тарифов на перевозку зерна автомобильным транспортом "Ведомостям" сообщили сотрудники трех компаний-трейдеров.

— Путин привел конституционную реформу в действие — В Госдуму внесен первый пакет из шести законопроектов — Вечером 22 сентября комитет Госдумы по госстроительству сообщил о внесении Путиным пакета из шести законопроектов "в развитие поправок в Конституцию".

— ЦИК России может открыть свободный доступ к данным о выборах — Эксперты пожалуются Элле Памфиловой на закрытость информации — 23 сентября глава ЦИК Элла Памфилова обсудит с экспертами итоги последних выборов перед стартом кампании по выборам депутатов Госдумы.

— Евгений Савченко может встретиться с президентом в общем порядке — Как губернатор-тяжеловес был избран членом Совета Федерации — Евгений Савченко 22 сентября был единогласно утвержден членом Совета Федерации от Белгородской облдумы.

— Руководитель одной из крупнейших строительных госкомпаний КНР осужден за хищения — Это произошло после его выпада в адрес лидера Китая Си Цзиньпина — Китайского бизнесмена и блогера Жэнь Чжицяна, известного своей критикой в отношении председателя КНР Си Цзиньпина, приговорили к 18 годам тюрьмы за коррупцию.

— Госдума одобрила повышение налогов для добывающих компаний — Пострадают, скорее, бюджеты зажиточных регионов — Госдума приняла в первом чтении законопроекты Минфина по повышению налогов для добывающих компаний.

— Банки наращивают кредитование и прибыль — Такая стратегия может привести к росту просрочек и неплатежей, предупреждают эксперты — Прибыль российских банков в августе увеличилась более чем на треть по сравнению с июлем (около 131 млрд руб.) и составила 172 млрд руб.

— Новая версия АИС ОСАГО собрала рекордное количество жалоб — Продолжающиеся сбои в работе системы привлекли внимание Банка России — В августе Банк России зафиксировал существенный рост жалоб на действия страховых компаний.

— "Яндекс" ведет переговоры о покупке "Тинькофф банка" — Сделка может стать крупнейшей в истории банковского рынка России — "Яндекс" готов купить до 100% акций TCS Group. Предварительная сумма сделки оценивается $5,48 млрд, или $27,64 за акцию "Тинькофф", что на 8% выше цены закрытия GDR TCS Group Holding ($25,60 на 21 сентября).

— Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка — Это уже третий иск к экс-руководителям банка за последние пять дней — Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков – экс-главы Бинбанка Александра Лукина, бывших членов правления банка Алексея Фарафонтова и Кирилла Любенцова.

— Рядом со зданием Центросоюза может появиться крупный офис — Инвестором этого проекта оказалась турецкая Ant Development — Турецкая компания Ant Development стала инвестором и девелопером многофункционального комплекса, который планируется построить рядом со зданием Центросоюза на Мясницкой улице, рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с ней. Ее представитель это подтвердил.

— Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стать дефицитом в России — Из-за COVID, протестов и прочих проблем сложности с выпуском новинок в 2020 году возникли и у других вендоров — Sony PlayStation 5, появление которой на российском рынке ожидается 19 ноября, может стать дефицитом, опасаются опрошенные "Ведомостями" участники рынка электроники.

— Инвестбанки рекордно заработали на нефти и золоте — Доходы 12 крупнейших инвестбанков мира от операций с сырьевыми товарами в 2020 г. могут превысить $7 млрд — Аналитическое агентство Coalition Development сообщило, что доход 12 крупнейших инвестиционных банков мира от биржевых операций с сырьевыми товарами за первую половину 2020 г. составил $3,8 млрд, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Как улучшить прогнозы отдела продаж в кризис — Когда менеджеры по рекламе как никогда склонны принимать желаемое за действительное — В такие непростые времена, как сейчас, когда компаниям совершенно необходимо выполнить план продаж, команды отделов продаж более склонны принимать желаемое за действительное.

— Пять стратегий уволенных директоров — Как не остаться без дела и зарплаты после ухода с должности — Только ленивый консультант сейчас не пишет о том, что делать топ-менеджеру после увольнения.

— С трудом перерабатываемые отходы — Мусорная реформа пока не приносит видимых результатов — Генпрокуратура по поручению президента в ближайшее время начнет проверку соблюдения федеральными и региональными органами власти законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Игры в защите — Суд над Ефремовым выявил проблемы российской адвокатуры — Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, лишен адвокатского статуса.

— Бесспорная граница — Павел Крашенинников комментирует работу над законами по поправкам к Конституции — Поправки к Конституции РФ, одобренные гражданами на общероссийском голосовании и вступившие в силу 4 июля 2020 года, должны воплотиться в жизнь с помощью законодательных актов, развивающих статьи Основного закона.

— Только так! — Владимир Путин: Действовать сообща и опираться на принципы международного права — Во вторник президент России выступил с видеообращением на заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН.

— Светлый меняет имидж — Марат Хуснуллин: В решении вопросов развития городской среды участвовали около 10 миллионов человек.

— Сын отправил отца в отставку — Брянский вице-губернатор уволился после трагического ДТП — Отставка вице-губернатора Брянской области Александра Резунова стала следствием смертельной аварии, которую устроил его 33-летний сын Максим.

— После баллов — Такого сильного землетрясения в Приангарье не было 12 лет — Ночь на 22 сентября выдалась для жителей Приангарья на редкость нервной. Около двух часов по местному времени их разбудили сильные подземные толчки.

— Страна добрых дел — Владимир Путин призвал соотносить программы молодежных форумов с учебой — Всероссийские молодежные форумы не должны мешать ребятам учиться, их образовательная программа должна быть сопоставима с основной.

— Благосостояние на Угре — Как превратить заброшенные земли в новый Клондайк благодаря углероду — Каждый квадратный метр территории России может превратиться в фабрику по переработке углекислого газа.

— Защита без помех — Кассационный суд запретил требовать от адвоката лишние документы — Девятый кассационный суд опубликовал важное определение: он напомнил правоохранителям, что по закону адвокат вступает в дело в уведомительном порядке.

— Прививку почти доделали — В течение года вакцина от COVID-19 станет доступной всем россиянам — Россия сможет произвести вакцину от COVID-19 в объемах, которые позволят прекратить циркуляцию вируса на популяционном уровне в течение 9-12 месяцев, заявил журналистам директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Ушел в сенаторы — Президент принял отставку белгородского губернатора — Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко.

— Без карантина — Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений — Вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса скорее всего не потребуется, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Их найдут и догонят — Выдачи в Россию ожидают два десятка пойманных преступников — В международном розыске с целью ареста и экстрадиции по инициативе российских правоохранительных органов находятся около 6 тысяч граждан России.

— Неврачебная тайна — Больницы начнут сообщать в полицию о людях, потерявших память — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, обязывающую больницы сигнализировать в полицию о людях, чью личность не удается установить.

— Оплата труда бюджетников — 23 сентября Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект, касающийся оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

— Нон-сноп — Россия снова соберет один из самых больших урожаев зерна — Эпидемия COVID-19 привела к росту цен практически на все основные продукты на мировом продовольственном рынке.

— Баррель на честном слове — Удержатся ли цены на нефть выше 40 долларов — Цены на нефть поднялись выше 40 долларов за баррель после падения в первой половине сентября.

— Выгодный пациент — Иностранцы готовы лечиться в России — За первые шесть месяцев 2020 года за медицинской помощью в России обратились 1,2 млн иностранцев.

— В здоровом деле — Завершился чемпионат молодых профессионалов — Завершился Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который стал самым масштабным за всю историю и объединил более 3100 участников, включая иностранных спикеров и представителей из 85 российских регионов.

— Не отходя от трассы — Госдума приняла в основном чтении новые правила регулирования проезда по платным дорогам — Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании проезда по платным дорогам.

— Моя жестокая няня — Вынесен приговор по делу об истязании малолетних близнецов — Редкое уголовное дело слушалось в Хорошевском райсуде Москвы.

— Уроки военной безопасности — В Беларуси проходит второй этап совместных с Россией тактических учений — Во вторник на территории Беларуси стартовал второй этап совместных учений "Славянское братство-2020".

— Спешил на запись трека — Задержан рэпер, сбивший трех пешеходов — Рэпер Эльмин Гулиев, травмировавший в понедельник на Остоженке внедорожником трех пешеходов, задержан органами полиции.

— Фальшивка на просвет — Полис ОСАГО можно проверить досконально — Российский союз автостраховщиков запустил новый сервис по проверке полисов ОСАГО.

— Зачистили небо — Масштабные учения подразделений противовоздушной обороны прошли в Астраханской области на полигоне "Ашулук". По воздушным мишеням, которые имитировали атаку крылатых ракет, успешные пуски провели системы С-400, "Панцирь" и "Бук-М2".

— "Люфтганза" уходит в штопор — Крупнейший авиаперевозчик Германии объявил о новых сокращениях сотрудников и авиапарка — Главный национальный перевозчик Германии — концерн "Люфтганза" — объявил о третьем этапе сокращений персонала и авиапарка, которые обещают стать "более масштабными, чем ожидалось".

— Экономия на депутатах — На Апеннинах подведены итоги исторического референдума, согласно которому почти 70 процентов жителей страны высказались за сокращение на треть числа парламентариев.

— Нотр-Дам восстановят по-старому — Дубовый каркас крыши Собора Парижской Богоматери, от которого остались лишь истлевшие головешки после разрушительного прошлогоднего пожара, восстановят в его первоначальном виде и с использованием старинных технологий.

— Богатые меняют климат — За последние 25 лет деятельность одного процента самых богатых жителей нашей планеты (примерно 63 миллиона человек) произвела вдвое больше углеродных выбросов, чем всей беднейшей половины человечества (примерно 3,1 миллиарда человек).

— С трибуны на экран — Генассамблея началась дистанционно — В рамках стартовавшей в Нью-Йорке недели высокого уровня 75-й Генеральной ассамблеи (ГА) ООН прения мировых лидеров впервые прошли в новом формате.

— Билет не подошел — Спустя 66 лет австрийцу вернули деньги за путевку на Луну — В 1964 году житель Вены купил путевку на Луну. Спустя 66 лет ему вернули деньги.

— Нехорошая квартира — Бастрыкин велел проверить Эльмана Пашаева — Лишение адвокатского статуса может оказаться не единственной проблемой известного защитника Эльмана Пашаева.

— Вторая жизнь асфальта — При ремонте дорог в регионах применяют новые, современные технологии — Многие автолюбители знают, что такое российские дороги, которые чинят каждый год, а весной они тают со снегом. Теперь дорожники используют во время ремонта новые технологии и материалы. Это одно из важных условий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

— "Кейс" в помощь — Самарским самозанятым помогут наладить бизнес — В Самарской области запустили новую меру поддержки "Кейс для самозанятых".

— Вознесся-таки, но на вертолете — Основатель неорелигиозной секты задержан в Сибири — Руководителя так называемой "Церкви последнего завета" Виссариона (Сергея Торопа) в ходе спецоперации силовики вывезли по воздуху из красноярской тайги, а в общине прошли масштабные обыски.

— "Поймал" бровку — Автобус с рыбаками перевернулся в Хабаровском крае — В Хабаровском крае произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса, который перевозил рыбаков, возвращавшихся с путины.

— Усыновили. Что дальше?— В России ежегодно закрывается 70 детских домов — В последнее время в России изменилось отношение к усыновлению. Государство серьезно поддерживает приемных родителей, а граждане смогли убедиться, что приемный ребенок — это особенный дар и счастье.

— Найти своих — Почему известный ученый решил работать в России — Почему ученый оставил пост престижного европейского института? Можно ли повторить природу и создать кожу хамелеона? Как преодолеть возрастную яму в российской науке? Об этом корреспондент "РГ" беседует с профессором Дмитрием Ивановым, который после 20 лет работы за границей возглавил лабораторию в МГУ.

— Поймает на наркотике — В Нижнем Новгороде создан дистанционный анализатор состояния организма — Резиденты нижегородского Научно-образовательного центра (НОЦ) создали прототип прибора, который умеет бесконтактно определять уровень наркотиков в крови.

— Вредная диета — Леса пасуют перед глобальным потеплением — Во всех катастрофических сценариях глобального потепления ученые находили один плюс. При росте температуры в атмосфере увеличивается концентрация углекислого газа, которым питаются растения.

— Миллиарды на голову — Российские ученые открыли, что мигрень заложена в генах — Это исследование ученых из Казанского (Приволжского) федерального университета имеет важнейшее значение для почти миллиарда землян, которые страдают от мигрени.

— Вместе на пути к балансу — "Что такое плохо": председатель КНР Си Цзиньпин предостерег от гегемонизма и новой холодной войны — "Нам нужен не столько рецепт, сколько эффект", — так председатель КНР Си Цзиньпин обозначил подход Китая к решению самых насущных глобальных вопросов, выступая на встрече высокого уровня, посвященной 75-летию ООН.

— Удивлять непривычным – "Мы заинтересованы в развитии всесторонних связей с российскими городами и их жителями", — этот тезис на разные лады варьировался в выступлениях представителей французских регионов, собравшихся вчера в Париже на ежегодный форум "Группы Россия" в рамках Ассамблеи ассоциации "Объединенные города Франции".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ай, люли: как живут азиатские цыгане — Они оставили кочевой образ жизни и приняли ислам — Цыгане одной из восточных ветвей, именуемые люли, издавна живут в Средней Азии.

— Вакцинный совет: Путин предложил миру сотрудничество и прививку от COVID-19 — Чем запомнились речи лидеров стран на 75-й Генассамблее ООН — Россия готова предоставить сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19. Об этом заявил Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи.

— Не берегут смолоду: в России резко выросло число заемщиков до 25 лет — Этому способствовало снижение доходов из-за коронавирусного кризиса и жесткая политика банков — За последний год, особенно в период коронавирусного кризиса, в России заметно увеличилась доля необеспеченных кредитов, выданных молодым людям до 25 лет.

— Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива — Производители выступили против введения маркировки напитка — Пиво подорожает на 10-25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, утверждают опрошенные "Известиями" участники рынка.

— Слесарю — слесарево: исчезнет ли "секта Виссариона" после ареста ее лидеров — За 30 лет созданная бывшим рабочим "Церковь последнего завета" могла объединить до 10 тысяч сторонников — Религиозное движение "Церковь последнего завета", действовавшее в России почти три десятилетия, в ближайшее время может прекратить существование.

— Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9% — Снижения цен до конца года не предвидится, возможен рост еще на 10% — Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%.

— Свели к минимуму: низкий вес при рождении предсказывает тяжелый COVID — Опасной признана масса тела меньше 2500 г — Ученые из Университета Барселоны связали тяжелое течение COVID-19 с недостатком веса заболевших при рождении.

— Хождение по народу: как США пытаются сорвать выборы в Венесуэле — Военный переворот в стране станет разрушительным для всего региона, уверены эксперты — Переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главами стран Латинской Америки о борьбе с режимом Николаса Мадуро, а также персональные санкции против венесуэльского лидера — очередная попытка вмешаться во внутренние дела Венесуэлы перед выборами.

— Турные новости: после пандемии закрылось каждое пятое туристическое агентство — По итогам сезона-2020 с рынка ушло и 14% мини-гостиниц —Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для индустрии гостеприимства: далеко не все игроки рынка успешно пережили закрытие границ и поздний старт туристического сезона.

— Тень "Медведя": к патрулированию Балтики подключат Ту-142 — Наблюдение за акваторией усилят сверхдальними противолодочными самолетами — Военные усилят наблюдение за обстановкой в Балтийском море.

— Сочная программа: российский этап "Формулы-1" обещает море развлечений — Организаторы Гран-при России в Сочи готовят для болельщиков яркие впечатления не только от гонок — Этап "Королевских гонок" на "Сочи Автодроме" традиционно является одним из главных событий года в российском спорте.

— "В ближайшие три года количество банков сократится на сотню" — Гендиректор агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов — о рисках кризиса в секторе и проблемах рейтинговой отрасли — В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью "Известиям" глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Отцы и "дочки" — насколько мотивирован иск генпрокуратуры о национализации имущества Михаила Абызова — В 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли активы Михаила Абызова и пришли к выводу, что он не нарушал антикоррупционное законодательство.

— Суммы и тюрьмы — Как часто богатейшие россияне оказываются фигурантами уголовных дел — C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 34 бизнесменов из списка российского Forbes. шестеро оказались под следствием в 2019 году — рекордном по числу арестов среди богатейших людей россии за 15 лет, подсчитал РБК.

— Оптимизации не хватило мотивации — Правительство откладывает реформу системы оплаты труда госслужащих — Решение правительства отложить на два года реформу денежной мотивации федеральных чиновников сэкономит бюджету почти 200 млрд руб., следует из проекта госбюджета. Реформа предполагает повышение постоянной части оклада госслужащих.

— У газа риски велики — Крупнейшая группа мировых страховщиков отказалась работать с участниками Nord stream 2 — Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord stream 2, следует из ее циркуляра.

— Штатные проблемы чрезвычайной ситуации — Почему бизнесмены рискуют стать нарушителями условий льготного кредитования — Борис Титов предупредил правительство о риске невольного нарушения предпринимателями условий льготных "пандемических" кредитов.

— Нашлись все $5,5 млрд — "Яндекс" может стать владельцем Тинькофф банка — Основанная Олегом Тиньковым TCS Group, чьим главным активом является российский Тинькофф Банк, объявила, что может быть продана "Яндексу". Стоимость потенциальной сделки — $5,5 млрд.

— Банки отпустили доллары и евро — В России возобновился отток вкладов с валютных счетов физических лиц — В августе россияне забрали со счетов и депозитов более $400 млн.