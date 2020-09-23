МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Власти Перу 1 октября намерены перейти к реализации заключительного этапа возобновления экономической деятельности, сообщает радио RPP со ссылкой на главу министерства экономики Марию Антониету Альву.

"Реализация четвертого этапа будет постепенной, мы не хотим ставить под угрозу контроль над пандемией, как это произошло в других странах", — заявила Альва в интервью радиостанции.

Согласно плану властей, заключительный четвертый этап подразумевает постепенное возобновление международного сообщения, а также открытие спортивных залов, кинотеатров и других мест досуга.

Ранее министр сообщила, что возобновление международного авиасообщения начнется в стране с 15 октября, отмечает RPP.