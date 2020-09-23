МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Большинство россиян хотели бы вернуться к прежнему объему расходов после снятия всех ограничительных мер, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании Московской школы управления "Сколково" и Аналитического центра НАФИ.

"Большинство (82%) россиян планируют вернуться к привычному образу жизни и прежним тратам после снятия всех ограничений. Несмотря на то, что весной клиенты временно почти полностью перешли на онлайн-покупки многих товаров и потребление услуг в онлайн-формате, подобное поведение еще не стало привычкой и остается довольно неустойчивым – абсолютное большинство россиян ожидают возврата к своему привычному поведению", — сказал руководитель направления исследований Финансового центра "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

"41% российских интернет-пользователей заявили о том, что стали реже делать покупки "ради удовольствия". Причины – сокращение доходов за время пандемии, необходимость экономить, а также невозможность приобретения онлайн некоторых товаров и услуг. В целом 63% опрошенных заявили, что стали тратить деньги более осознанно", — говорится в отчете, основанном на опросе более 1 тысячи человек в июне-июле этого года.

При этом, абсолютное большинство (85%) россиян делали покупки онлайн во время самоизоляции, а также принимали участие в онлайн-мероприятиях (74%).

Почти половина российских интернет-пользователей (49%) старались совершать онлайн-покупки только при наличии акций и бонусов, а 41% — иногда обращают внимание на подобные предложения. Порядка 70% россиян получают бонусы и привилегии от своего банка, оплачивая покупки банковской картой или с помощью мобильного приложения.