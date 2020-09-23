МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московские IT-компании запустили продажи в 21 стране в рамках акселерационной программы GoGlobal, за три месяца заключены контракты объемом больше 236 тысяч долларов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, цель проекта — ускорить выход на зарубежные рынки компаний, которые производят продукты в сфере информационных технологий.

"Участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране — например, в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. За три месяца они заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов, и это на новых для себя рынках. В ближайшее время у них планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов", — отметила Сергунина.

Программа GoGlobal была открыта весной этого года, тогда же стартовал прием заявок. Первый поток начался в июне и завершился в сентябре. В нем приняли участие 20 столичных компаний.

Уточняется, что с июня по сентябрь предприниматели изучали иностранные рынки, учились привлекать новых потребителей для своих продуктов за рубежом, настраивали ключевые бизнес-процессы, систему маркетинга и продаж для успешной работы на мировом рынке.

"По итогам акселератора компании подготовили стратегии по экспорту своих товаров и услуг, а также план работы на несколько лет вперед", — уточняется в сообщении.

Как напомнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, Московский экспортный центр оплачивает 85% стоимости трехмесячной программы для столичных компаний.

"Участникам необходимо внести только 15% от суммы. Для первого потока экспертной комиссией было отобрано 20 компаний из 364, подавших заявки. До конца года состоится еще один поток акселератора", — добавил Фурсин.

Он напомнил, что участникам GoGlobal доступны не только акселерационные программы при поддержке правительства Москвы, но и различные виды выплат, которые могут компенсировать до 100% затрат на экспорт продукции. Прием заявок на субсидии и гранты для столичных экспортеров стартовал 15 сентября и продлится до 30 октября.