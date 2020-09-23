МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга СберЗвук на базе компании "Звук", приобретая ее 100% акций, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании "Звук"…. По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании "Звук", — отмечается в сообщении. Добавляется, что гендиректором сервиса будет назначен Михаил Ильичёв, который руководил "Звуком" с 2014 по 2017 год, а нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде.

Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируется завершить интеграцию c платёжным сервисом SberPay, отмечает пресс-служба банка. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.

"Звук" — первый независимый музыкальный сервис в России. Сервис существует с 2010 года. По данным Сбербанка, число зарегистрированных пользователей "Звука" превышает 6 миллионов.