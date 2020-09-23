МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 14 по 20 сентября вновь опустился, уже шестую неделю подряд, достигнув очередного минимума в 56,5 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе единственным товаром, средний чек при покупке которого вырос, стали перчатки: они прибавили 2% и в среднем стоили 100 рублей. По гречке и туалетной бумаге он сохранился на том же уровне: 74 и 55 рублей соответственно. Средний чек по остальным товарам в наборе снизился, сильнее всего – по лимонам (на 6%, до 44 рублей), затем идут медицинские маски (снижение на 2%, до 83 рублей), антисептики (на 1% до 214 рублей) и кусковое мыло (на 1% до 69 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,1 пункт и составил 56,5 пункта.

При этом средний чек всего набора в среднем опустился на 1%, до 639 рублей, в то время как продажи по сравнению с предыдущей неделей выросли на 2%. Сильнее всего прибавили лимоны, продажи которых в денежном выражении увеличились на 6%. Рост остальных товаров оказался несколько скромнее: перчатки (3%), медицинские маски, туалетная бумага и гречка (1%). Снизились только продажи антисептиков (на 3%), а кускового мыла – остались на прежнем уровне.