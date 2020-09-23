МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Прирост безработицы в РФ в текущем году является одной из ключевых проблем, необходимо его сокращать, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

"Сейчас в августе-сентябре мы вышли на плато, это примерно 4,8 миллиона человек безработных против 3,5 в первом квартале, для нашей страны дополнительный прирост более одного миллиона безработных — одна из ключевых проблем. В самом ближайшем будущем в течение следующего года необходимо этот объем сократить, повысив занятость", — сказал Белоусов.