МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", на Лондонской фондовой бирже (LSE) растет в среду на 6%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.35 мск стоимость расписок TCS Group Holding росла на 6,06%, до 27,57 доллара.

Во вторник после закрытия торгов в Лондоне, еще во время вечерний сессии в России, TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в 5,48 миллиардов долларов. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.

Основатель TCS Group Олег Тиньков летом прошлого года в ходе Петербургского международного форума предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож тогда пообещал обсудить это предложение.