МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 50,1 пункта с августовских 51,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Организация отмечает, что значение показателя в сентябре стало минимальным за три месяца. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя только до 51,7 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре вырос до максимума более чем за два года в 53,7 пункта против 51,7 пункта в августе. Аналитики ждали роста до 51,9 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре, по предварительной оценке, составил 47,6 пункта против 50,5 пункта в августе. Ожидалось значение показателя на уровне прошлого месяца в 50,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в сентябре, по предварительной оценке, составил 53,7 пункта против уровня августа в 54,4 пункта. Аналитики ждали его на уровне 54,1 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 49,1 пункта с 52,5 пункта в августе при прогнозе в 53 пункта. PMI в области промышленного производства в Германии в сентябре, по предварительным данным, вырос до 56,6 пункта с 52,2 пункта в августе, хотя ожидалось значение на уровне 52,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в сентябре, по предварительной оценке, снизился до 48,5 пункта с уровня 51,6 пункта. Аналитики ждали значение показателя на уровне 51,9 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 47,5 пункта против 51,5 пункта месяцем ранее, в области промышленного производства — 50,9 пункта против 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значение показателей на уровне 51,5 и 50,5 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.