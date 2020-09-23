МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.

"Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей, право на 466 тысяч 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка… И что так же важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При чем сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей", — сказал Путин.