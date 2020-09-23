МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. Путин заверил, что маткапитал будет ежегодно индексироваться

"Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до 3 лет составляет 1 прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", — рассказал Путин.

С 1 января текущего года, добавил президент, также предусмотрена выплата для детей от 3 до 7 лет включительно. "Ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране, может быть не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие — в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысяч рублей", — отметил он.

Эта выплата, напомнил Путин, "начисляется за период, начиная с января, но сами деньги семьи должны были получить в июле после решения всех организационных вопросов". "Однако учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово, раньше срока на месяц, уже в июне", — подчеркнул он.

"В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года", — сказал президент.

"Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительных мер поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И еще раз повторю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм", — заявил Путин.

Он указал, что важно помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, перед правительством РФ стоит задача восстановления занятости в следующем году.

Он отметил, что несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы в России продолжил рост в августе, сейчас он превышает 6% экономически активного населения.

"За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи", — заявил Путин.