МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент Владимир Путин.

"Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", — сказал Путин на встрече с сенаторами.

Он подчеркнул, что правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать.

"Сейчас один из локомотивов подъема нашей национальной экономики – люди, которые здесь живут, трудятся, должны жить достойно. Там есть определенные проблемы. Вы в ходе дискуссии по бюджету это увидите, что я сказал, нужно изыскать дополнительные резервы. Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но есть над чем поработать еще", — сказал Путин на встрече с сенаторами.

По его словам, если в целом оценивать проект бюджета, то в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проекты инфраструктурного пространственного развития страны, укрепления ее образовательного, научного, технологического потенциала.