МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В следующем году нужно активнее возвращаться к проектам развития страны по мере преодоления последствий коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами.

"Сохраняя ответственную бюджетную политику, устойчивость всей системы государственных финансов, уже в следующем году от преодоления последствий эпидемии, восстановления экономики мы должны вновь активнее возвращаться к проектам развития, смотреть в будущее, сосредоточиться на достижении национальных целей развития", — сказал он.